Fiat Panda, modelo descapotable de 5 plazas, muestra: el precio es muy bajo [Foto]

¿Alguna vez has visto un Fiat Panda en una configuración descapotable como esta o no? Seguro que nunca lo has encontrado a un precio tan bajo. He aquí por qué su arrendador se deshizo de él y cuánto pagará por él.

Hay coches muy populares que tienen configuraciones especiales que son prácticamente únicas si no las han hecho ya los propios dueños que decidieron fabricar sus propios coches que no encontraban en el mercado: este es el caso de nuestros seres queridos fiat panda De los cuales hay algunos modelos que simplemente no encuentra el primer comerciante local.

Construido en la venta de millones de copias por todo el mundo También bajo licencia. ¿Te suena el asiento español de Marbella? – El automóvil pequeño de Fiat House es uno de los automóviles más populares jamás fabricados por la empresa con sede en Turín, así como un poseedor de un récord único. De hecho, es el automóvil italiano más longevo aún en producción con 43 años de presencia continua en el mercado.

Sin embargo, lo que nadie sabía del Panda es que también existen versiones descapotables que serán Simplemente perfecto Para recorrer la costa a baja velocidad con gafas de sol, un sombrero con palmeras y un cigarrillo entre los labios al más puro estilo Miami Vice. Lástima que nadie sepa dónde encontrar uno… ¿o tal vez sí?

estilo panda

Solo en el período de verano, por coincidencia, pop-ups especiales Fiat Panda Cabriolé Producido allá por 1992. O mejor dicho, era el coche Producido por Fiat ¡Mientras que su primer propietario decidió quitar algunas piezas, incluido el techo, para crear un automóvil simplemente hermoso que los fanáticos de la casa italiana realmente adorarán!

El pequeño coche es realmente una araña disfrazada que no cuesta mucho. Mecánicamente idéntico a cualquier vehículo producido por la marca En ese tiempo Este panda ha sido subastado por el propietario que espera obtener al menos 10 500 € de él, pero en este momento, la subasta está estancada y las ofertas están luchando por llegar, aunque no podemos entender por qué.

De hecho, el pequeño spider de cuatro plazas costaría actualmente unos 5.700 euros realmente no hago nada medio de este tipo. Sobre todo, la rareza de estos ejemplares que nacieron principalmente a petición de sus dueños y cuyo número exacto aún se desconoce, hace de este coche un ejemplar que no se puede pasar por alto si eres un coleccionista.