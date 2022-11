Ferrari, Pinoto: “Fantasmas y problemas de México expulsados”

Ferrari obtuvo un buen segundo lugar en la carrera de velocidad en Brasil al adelantar a Carlos Sainz, quien fue particularmente agresivo con Verstappen. No obstante, el asturiano partirá el viernes desde la cuarta fila en la carrera principal por la sustitución del motor de combustión interna, que llegó a la sexta unidad de la temporada. Aparte de eso, la batalla, especialmente con Mercedes, parece muy reñida y esperamos mucha diversión como siempre en Interlagos mañana.

“Hemos exorcizado los fantasmas del último Gran Premio – dijo Mattia Binotto, director del equipo Ferrari en el día el cielo. Tuvimos algunas dificultades en México, no lo parece aquí, pero veremos la carrera mañana. Y no hay problemas en el lado de la unidad de potencia, lo que nos da una mano. La mini carrera de hoy fue solo el comienzo de lo que veremos mañana: el desgaste de los neumáticos será un elemento clave, peleas cerradas y más cambios de neumáticos, así que nos divertiremos. El Mercedes es muy fuerte y lo hemos visto en velocidad y degradación, pero nos prepararemos tanto como podamos.

“Lo suyo no es una novedad para 2023: se han estado desarrollando recientemente mientras nosotros paramos muy rápido, así que no nos sorprende y nos hace entender que el año que viene no será una batalla de dos. Vamos más allá. Los coches estarán en la lucha por las primeras posiciones Red Bull Me sorprende que Pérez no se haya dejado pasar: parecía fácil de hacer, lo cual es extraño, pero les cuesta hacerse oír por los pilotos. El segundo lugar es importante tanto para los pilotos como para los constructores, y será un buen objetivo en la temporada de Charles, y también lo estaremos observando. Pongámonos en la mejor posición para tener éxito. Creo que Max está guardando un neumático blando para mañana, por eso cargó hoy los neumáticos medios: vimos que los rojos son los mejores esta mañana, así que veremos cómo se comportan en diferentes autos”.