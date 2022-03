Feminismo ambiental: la tierra y las mujeres están igualmente oprimidas

María Reyes: “La crisis climática es una crisis de derechos humanos y una crisis de desigualdad”

[8 Marzo 2022]

El feminismo llevó a la mexicana María Reyes, de 19 años, a descubrir el feminismo ambiental y la explotación histórica de la mujer y la tierra. María forma parte de la iniciativa MAPA por las personas y zonas más afectadas en el futuro los viernes., Trabaja en apoyo de las personas y zonas más afectadas por el cambio climático y en una entrevista con Carla García de Noticias ONU “La tierra y las mujeres están igualmente oprimidas. Se consideran áreas de victoria y se utilizan como recursos”.

Reyes, quien estudia biología en Puebla, es un activista deportivo con una licenciatura en biología. Ella es una activista ambiental y se autodenomina “completamente feminista. De hecho, llegué al movimiento climático a través del movimiento feminista. Dicen abajo que eres feminista a través de tu propia historia. Tengo Empecé con el feminismo cuando tenía 12 años.

Pero, ¿por qué una feminista debería convertirse en activista ambiental? Reyes responde: “Siempre me han interesado los temas ambientales. En primaria nos enseñaron sobre el cambio climático, que es responsabilidad de todos, y tenemos que apagarlo y hacerle frente viajando menos en el auto. Pero cuando el movimiento Future comenzó en 2019, nos contaron una historia interesante que nos convenció de que era responsabilidad de todos. La responsabilidad de la persona promedio. Esto realmente me impresionó y me uní al movimiento en mi ciudad natal de Puebla. Me di cuenta de que la crisis climática va más allá de los impactos ambientales, que también tienen impactos sociales que interfieren con las diferentes identidades de las personas. Me conmovió mucho y me hizo entender que la crisis climática es una crisis de derechos humanos y una crisis de desigualdad.

María se reunió con el MAPA y dijo: “Refuerza la noción de que las personas en el hemisferio sur tienen un lugar seguro y que la raza, la etnia, el género, las desigualdades socioeconómicas y las desventajas nos hacen más vulnerables a ciertos impactos del clima. Crisis climática es una crisis de desigualdad y no afecta a todas las comunidades por igual.” Empezamos a difundir esta historia en el movimiento internacional para ganar más reconocimiento.

En 2021 Reyes fue invitada a participar en el foro por ONU Mujeres Igualdad generacional Para la Coalición de Acción Feminista por la Justicia Climática: “Lo que estamos haciendo es crear lugares donde las mujeres y las manifestantes más afectadas por la crisis climática puedan compartir sus historias y aprender cómo las afecta esta crisis y cómo se relaciona con la desigualdad de género.

En cuanto a su feminismo climático, María enfatiza: “Siento que este es un enfoque de justicia social. Lo llamamos justicia climática, especialmente las regiones del hemisferio sur y género, sí”. También cita algunos ejemplos de los abusos y males que enfrentan las mujeres, especialmente las rurales e indígenas, en su vida cotidiana: “En países como México y en toda América Latina, la violencia de género es el pan de cada día, incluso cuando una mujer se defiende. en el territorio o en la calle.Enfrentamos conflicto con la comunidad porque estamos protestando, pero por ser mujeres nos tildan de inmorales.Somos más propensas a que nos pase algo durante o después de una manifestación.Lugares afectados se inundan, las mujeres, por su capacidad de supervivencia o son deliberadamente excluidas de los lugares. Sobreviven cuando hay desastres naturales de este tipo. Las posibilidades son escasas.

Reyes cree firmemente que solo los movimientos de base pueden poner fin a estas injusticias: “Las personas y las comunidades tienen sus voces, y lo que necesitan es que seamos aliados, y apoyamos que la voz se escuche. En primer lugar, es necesario conocer estas historias para obtener una perspectiva más amplia de cómo esta crisis es una crisis de desigualdad. Segundo, en lugares como Naciones Unidas y foros internacionales, su presencia es muy importante porque es una oportunidad para impactar, para influir en quienes negocian o negocian. El Foro de Igualdad Generacional facilita estos espacios para los jóvenes. También ayuda a crear redes. De nada sirve que todos luchen en diferentes frentes y debemos darnos cuenta de que nadie es libre hasta que todos seamos libres. Es muy importante tejer redes como la unidad, la hermandad, las redes sociales entre mujeres. Las comunidades rurales hacen mucho, se organizan. Esta es una especie de resistencia porque se complementan entre sí. Creo que a los nacidos en las ciudades les cuesta mucho conectar con esos pensamientos, pero es muy importante. Tejer comunidad y subredes entre mujeres, darnos valor, apoyarnos, darnos amor. Porque al final es muy peligroso depender de lo que quiere hacer o escuchar lo que manda. La oposición proviene del pueblo y de las comunidades organizadas.

Para un gran estudiante como Reyes, “la educación comunitaria es muy importante. Hablar con las comunidades, saber cómo viven, sus experiencias en persona, porque de repente estamos esperando informes como el IPCC de que la ciencia nos avala, pero olvidamos que las comunidades no deben descalificar el conocimiento desde su propia experiencia. Exigir que la forma en que se enseña el cambio climático en las escuelas, en la educación formal, sea muy actualizada y se deje de culpar a los individuos de la crisis formal. No se puede poner al mismo nivel que el dueño de la petrolera una persona que viaja en coche todos los días, no tiene la misma responsabilidad.

Según feministas ambientales, la educación debe tener una perspectiva de género en las emergencias: “Cuando hablamos de cambio climático como una crisis de desigualdad, necesitamos hablar de género, especialmente en México y América Latina, porque México es uno de los países más peligrosos. para las mujeres ¿Cómo interfieren estas diferentes situaciones?” La educación, siendo educación, me parece fundamental porque, sobre todo, para nosotras a nivel individual, el saber es el poder, el poder de la acción y el sistema.

ONU celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo Al participar hoy en el Grupo de Alto Nivel de Mujeres, Reyes dijo: “Es bueno hablar y hacer promesas, pero tenemos que cumplirlas. Lo que quiero traer al debate internacional, especialmente a las Naciones Unidas, es un llamado a la acción. No por frustración. Para no hablar de una crisis, tenemos que actuar, quién sabe qué pasará de lo contrario, no tenemos agua, cada día hay más incendios forestales, Argentina está ardiendo… No quiero cargar con eso. Mensaje de frustración. Más bien me gusta llamar al proceso que parte de un amor revolucionario, el amor que tenemos por las comunidades, por el movimiento. Necesitamos usar estos sitios para motivar a las personas y los jóvenes que no están involucrados en la lucha para que tomen medidas, participen en la lucha climática de sus comunidades y tomen medidas.

Reyes cree que “el movimiento climático tiene mucho que aprender del feminismo en términos de fuerza, estructura y resiliencia. Hay mucho potencial cuando se trata de redes de mujeres que luchan no solo por la justicia de género sino también por la justicia climática”.

García le preguntó: “Es increíble que hables tanto de los movimientos de base, pero nunca hablas del tema del poder. ¿No crees que las mujeres deberían estar incluidas en los círculos más altos de toma de decisiones?”. muchos privilegios. Incluso el feminismo no siempre garantiza la diversidad de todas las mujeres, no es un feminismo que incluya a todas las mujeres. No basta decir que sí, se deben establecer cuotas de género y se debe permitir que las mujeres permanezcan en estos lugares y cualquier debe haber: son negros ¿Serán mujeres, mujeres rurales, mujeres tribales, mujeres homosexuales? Debe suprimirse porque es inútil nombrar a alguien en los puestos de poder que seguirá fortaleciendo el mismo patriarcado. Lógica, clase o capitalismo”.