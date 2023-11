Fedez sobre Romano La Rosa: No entiendo su presencia en el evento de donación de sangre. La respuesta: es el homúnculo.

Fiestas, fotografías personales y souvenirs. Y también la polémica, sobre el día en que el color” Pueblo de donantes “, promovido Fundación Fidesz en cooperación con Avis, Fratres y la Cruz Roja Y otras asociaciones que conquistó Plaza del Duomo de Milán Se trata de sensibilizar sobre la realidad de la donación de sangre e implicar en particular a los jóvenes: las donaciones en el grupo de edad de 18 a 45 años están disminuyendo. Las reservas de donación de sangre en el lugar, procedentes de donantes ya registrados en las asociaciones, se agotaron inmediatamente.

El sábado por la mañana, mucha gente abarrotó las gradas para exigir información. Lo más destacado fue el discurso de Fedez, que fue esperado por decenas de fanáticos, entre ellos niños y otros jóvenes que también habían preparado dibujos y cartas para entregárselo. “Sin donantes no estaría aquí – explicó el cantante – He sido testigo de primera mano de lo importante que es tener bolsas de sangre en la sala.. Me culpo por tardar en comprender su importancia. Primero tuve que vivirlo”. El rapero envió un mensaje: “Es un gesto sencillo, ayuda a salvar vidas y también les hará bien a ustedes mismos”. Las asociaciones esperan que el grupo de donantes de sangre y plasma se amplíe. especialmente en los grupos de menor edad.