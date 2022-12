Federación Italiana de Atletismo

11 de diciembre de 2022

Una obra maestra de Aris, Del Buono, Buih y Sabbatini: primer oro para la mixta azul en el Campeonato de Europa de Cross Country. LIVE TV en RaiSport + HD, transmisión en vivo en RaiPlay

Es el histórico primer oro azul en el relevo combinado en el Campeonato de Europa de Cross Country. Con cuatro fracciones mágicas, ante un numeroso público en el Parque La Mandria de Venaria Reale (Turín), Pietro Aresfederica de bondadYassen Boya y Gaia Sabatini Dando a Italia el título europeo en la carrera de 4×1,5 km. Gracias a cuatro excelentes quiebres y una sensacional finalización de Sabbatini, es capaz de adelantar al último español argelino en el sprint y completar la obra maestra de la selección compitiendo por primera vez en el cuádruple. Azzurri en meta en 17:23, superando a España con el segundo (17:24), el bronce por delante de Francia (17:31). En las cuatro ediciones anteriores de EuroCross donde se disputó el relevo, el mejor resultado italiano fue el sexto puesto en Samorin 2017.

Cuatro vueltas largas, cuatro combates cuerpo a cuerpo, cuatro atletas con un objetivo: ganar. Frente a la afición, muchos, cálidos, ondeando banderas y llenando de aplausos a la Azzurri. Para Pietro Ares (Fiam Gialli), el hombre de la casa, de Turín, esta es una pregunta casi vital. Fue él quien soltó el trueno en la primera vuelta, atacó la subida con coraje y determinación, y se lanzó colina abajo sin miedo. Al pasar el bastón perfecto, representado por la cruz con una cinta, Italia ya tiene un buen margen de ventaja sobre Bélgica. Era el momento de Federica Del Buono, otra gran parte de la delantera, con una distancia cada vez mayor hasta el segundo lugar debido a un adelantamiento momentáneo de Bélgica. Para arreglar las cosas, Yassin Buih (Viam Giali) recupera la delantera cuando está a punto de atacar la subida, lo que obliga a sus rivales a trabajar horas extras en las pendientes que conducen al castillo. En el área de intercambio, Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) lo espera con una mirada derecha, con llamas en los ojos, con el coraje de quien no ve la hora de redimir una temporada caprichosa. Pasando España, Gaia decidió mantener sus mejores energías para la recta final, llana, tras descender desde el castillo hasta meta. Aquí es donde sucede la hazaña: Sabbatini se incorpora y desliza a Rosalía Tarraga a pocos pasos de la línea de meta. Lo que sucede a continuación es solo una celebración: un maravilloso abrazo con Pietro, Federica y Yacine que la han estado esperando con bullicioso regocijo. Una victoria que no surgió de la nada, sino que fue el resultado de la planificación y el estudio en cada detalle, entre ellos la reunión de la semana pasada que permitió a los Azzurri descubrir todos los secretos de “La Mandria Park”.

Menos de 20 hombres (5722 metros) – A las nueve de la mañana, las temperaturas están bajo cero (-2), una superficie congelada, el sol brillando y una vista mágica con los Alpes nevados enmarcando el Parque La Mandria. Trescientos metros de desnivel para subir hacia el Castello della Mandria y el impresionante pasaje interior de la Galleria delle Carrozze. Cuatro de ellos ya van por la primera vuelta de la carrera masculina sub-20: el campeón Christensen, el otro Dean Lilisso y Brit Will. BarnicottEl irlandés Nicholas Griggs. El segundo grupo estaba formado por los cazadores británicos Sam Mills, Luke Birdseye y el irlandés Dean Casey. La sorpresa se concreta en una salida del tercer cruce del castillo: Axel Vang Christensen, el favorito del día anterior, pierde el contacto y luego se detiene. Lillesø también entra, y luego la batalla por el título se reduce a Barnicoat y Griggs. Es un preludio del final de “Drama”. Separándose en las laderas de la última subida, Griggs Barnicoat vuela hacia la línea de meta pero cuando parece imposible atraparlo, tropieza y corre el riesgo de caer a unos treinta metros de la meta. No parece real para Will Barnicat (17.40 horas): le ganó y le arrebató el título europeo. Dos irlandeses en el podio: Griggs plata (17:41), Casey bronce (17:46). Italia va muy por detrás: Konjoneh Maggi 37 (18:40), Elia Mattio 39 (18:44), Nicolò Cornali 42 (18:45), Federico Sammartino 48 (18:49), Francesco Ropelato 58 (19:01) , Mateo Bardia (19:16). Gran Bretaña, con tres atletas entre los cinco primeros, merece la victoria por equipos (10 puntos), por delante de Irlanda (17), España (30) e Italia en el décimo lugar (118).

Sub 20 femenino (3812 metros) – Una competición a dos bandas entre mujeres menores de 20 años. Se está formando un tándem con el británico Ennis Fitzgerald y la española Maria Forero. Solo Iberia (13:04) hace la jugada ganadora en la última subida y se libera de su rival británica (de 2006), a la que se disputan la plata la noruega Ingeborg Ostgaard (13:07) y la finlandesa Ilona Mononen (13:08) y bronce, respectivamente. En las primeras etapas, la jovencísima Sophia Sydneyos se habría mostrado en los puestos de cabeza, y luego se vio frenada por un par de accidentes. La primera blues es la estudiante Lucia Arnoldo (32, 14:02), luego Adele Roata (45, 14:17), Beatriz Casagrande (46, 14:17), Cedinhos (67, 14:41), Laura Rebeggini (69, 14:41), 14:53), Nicole Cuba (71, 14:56), 11° en la general (123 puntos). El oro por equipos, que es doble, es para España (21), por delante de Turquía (25) y Alemania (33).

