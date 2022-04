Facturas de impuestos, no puedes pagar

Registros fiscales, los italianos siempre han temido. ¿Pero sabías que es posible que tampoco les pagues? La cadena requiere algunas condiciones.

Las facturas de impuestos siempre son muy importantes para los italianos, especialmente para los deudores. Especialmente si el acreedor es una agencia de ingresos. El principal cobrador de deudas del estado tiene todas las oportunidades para poner a los deudores en serios problemas.

Debido a los procedimientos muy precisos, es posible reservar viviendas, así como salarios y pensiones, hipotecar la casa o incluso estacionar el automóvil administrativamente. No todas las cosas son divertidas en absoluto, pero se pueden evitar al mismo tiempo. En cuanto a las facturas de impuestos, de hecho, la solución no es necesariamente pagarlas.

Registros fiscales: cuál es la solución para no meterse en líos

Antes que nada, es bueno saber que cuando se trata de deudas, hay dos partes involucradas; acreedor y deudor. En las deudas financieras, tributarias y similares, el acreedor es la Agencia Tributaria, que hace ya tiempo que sustituyó a Equitalia.

Sin embargo, no muchos saben que existen diferentes formas de evitar el pago de impuestos.. El procedimiento principal es el denominado procedimiento de sobreendeudamiento. En términos prácticos, incluso con las facturas de impuestos, una persona sin propiedad no tiene nada que temer; que al decir, Los que no pueden pagar no deben hacerlo.

También porque cualquier acción tomada por la agencia no tiene posibilidades de éxito. En todo caso, debe ser el juez quien establezca que el contribuyente efectivamente no está en condiciones de pagarlo.

De hecho, el objetivo de realizar el sobreendeudamiento no es hacer que aquellos que no pueden realmente pagar la deuda, y así proteger a aquellos que no tienen suficientes recursos económicos para encontrar recursos o trabajo.

Una solución que se aplica en los casos más difíciles. Y de hecho, aun considerando que los tribunales recientemente han facilitado la implementación de este tipo de soluciones, en general, el incumplimiento de la deuda debería ser efectivo.

Sin embargo, es posible que no esté completamente exento de pagar. Si el deudor tiene ingresos y bienes, por ejemplo, es posible llegar a algún tipo de acuerdo entre las dos partes. En este sentido, a los que tienen que pagar se les da la ventaja de pagar solo una pequeña parte de su deuda.

Uno Descuento que generalmente reduce a una quinta parte la cantidad a pagar y también en los plazos correspondientes. Para activar este procedimiento, el deudor debe comunicarse con la Autoridad de Liquidación de Crisis.

Este último tiene la tarea de apoyar a las personas que tienen dificultad en los procedimientos de rehabilitación. Se puede encontrar en todo el país y, a menudo, incluso en las cámaras de comercio.