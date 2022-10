F1 | Boletas México 2022: otro podio – Fórmula 1

F1 | Boletas de calificaciones de los anunciantes del Gran Premio de la Ciudad de México 2022: Max Verstappen, Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas, Papa Sego

1. max verstappen. ¿Qué más decir? Catorce victorias en un año, insuperable en la historia, con dos carreras más para el final. ¿Schumacher habría jugado menos GP? Sí, pero Max, que terminó primero en Interlagos y Abu Dhabi, también lo superará en términos de victorias y carreras. En resumen, muy bien, muy bien. Siempre al mando, el androide destroza las recientes ilusiones de Hamilton y pospone la vuelta a la victoria de su rival hasta 2023. 2022 es el verdadero año de consagración de Max, al igual que 1995 fue el año de la madurez de Shumi. Saludos. Para los demás, por supuesto..

2. Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas. Lost in Austin, promocionado en México. Los misterios y la magia de 2000 metros sobre el nivel del mar se derivan de dos personajes opuestos, Zenith y Nadir, pero igualmente sinceros. No pueden ocultar las dificultades, pero si encuentran el día correcto, todavía tienen algunos números. Daniel adivina la mejor estrategia y la emoción del momento Enviar Sunoda a la caseta de cobro de San Ysidro, después de recibirlos de Norris y Mario Kart, Valtteri creó un evento clasificatorio usando Advanced Alpha. Bottas siempre ha sido, siempre, alguien que arranca despacio y no se arriesga ni en una maniobra en autopista. Pero gana puntos.

3. padre checo. cantar, bailar, Parece un Rocco Camiso de Cocorico. Hijo, muy serio. Puede que gane pero, pobre estrella, es Baricello con demasiado pelo.

F1 | Gran Premio de la Ciudad de México 2022, boletas de calificaciones rechazadas: Límite presupuestarioDesarmar Ferrari, mala suerte para los de Nando

3. Mala suerte para los de Nando. Deténgase. ¿Pero me dejarás ser? Veinte grandes premios, cinco retirados, cuatro de los cuales se debieron al motor. Penalizaciones, coche de seguridad, tácticas falsas, accidentes en carrera (Schumacher en Imola, Hamilton en Spa, paseando en Austin), problemas de clasificación, no hemos fallado ni una retirada al sprint este año. Por rendimiento, en mi opinión, es el segundo mejor piloto del año (el primero es Latifi, entiendes). Debería tener al menos el doble de puntos, pero siempre está en el medio.

2. Desarma Ferrari. Construyen más al papá de Pérez que Leclerc y Sainz, y eso ya es decir. Nunca he estado en una pelea, calificado o competido. Anonimato sobre cuatro ruedas, retrocede 12 meses. Como dijo Pinotto, no hay razones importantes, lo cual no es una gran noticia: la mayoría de los fanáticos quieren saber que hay una razón importante por la que el F1-75 no funcionó. Federico Albano escribeefecto”Una combinación de una configuración “parlante”, un motor débil y un automóvil demasiado rígido debido a la alta rigidez.“. Lo que es más preocupante es que tanto Sainz como Leclerc admiten que no pueden hacer mucho más. Si solo rinden el 80%, doblarán.

1. Límite presupuestario. ¿Por qué sigue ahí? ¿Eso alguna vez tiene sentido? En cualquier caso limita -o debería limitar- a las personas mayores que siguen progresando. Los costos más pequeños no cambian, o no deberían cambiar, pero continúan rezagándose. Es fácil pasarlo por alto: piense en Red Bull Advanced Technologies, nacido para reemplazar los talentos de su hermana en otros campos como los hipercoches y los yates, y sobresale en aerodinámica, diseño mecánico, modelado, análisis estructural y más. simulación.. o creen que no hay relación entre las distintas ramas de una organización? Fue un acto trivial, y los habría multado con el doble por contratar contadores inadecuados. Independientemente de si es un proceso fácil o difícil, la FIA esencialmente le dio un abrazo a Red Bull, pagando siete millones de dólares y recortando el 10% de los recursos que podría usar para el análisis aerodinámico en 2023. Investigaciones de última generación en túneles de viento y simulaciones CFD computarizadas. Mientras tanto, sin embargo, Red Bull ha ganado tres títulos en dos años y la FIA ha perdido toda credibilidad.. No es que a ella le importe un carajoDe lo contrario, esos siete millones de dólares los sacarán. Límite presupuestario 2023, no se los embolsó.

