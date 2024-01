Evaluación de la posición de Colombo, Milán y Torino en el acuerdo con Bongiorno | Primabagina

el Milán Decidió que Gabbia no era suficiente y hacía falta otro central para completar la línea defensiva. Forlani y Moncada ya se han marcado el primer objetivo: es alejandro buenos diasnacido en el 99, que en realidad dijo que sí Satán Con el que ya se han iniciado las comunicaciones. Turín. Granata siempre es cara y cara. El Cairo urbano Tampoco en este caso pretende hacer descuentos y partimos de una valoración importante. Superando los 35 millones de eurosque los rossoneri querrían aligerar incluyendo Lorenzo Colombo.

Milano, buenos días, dijo que sí.

Posición de Milán Aquí viene la primera noticia: El Milan también está evaluando la venta permanente del delantero nacido en 2002, algo que Cagliari y Génova también han perseguido en las últimas semanas, y la cesión ya no es la única opción que se baraja.. Un cambio de dirección importante, sobre todo teniendo en cuenta la confianza mostrada por el club a través de Aldo Rossi siempre en Colombo, incluso con la presencia de Renovación de contrato hasta 2028 Lo que precedió al traslado a Monza. Precisamente gracias al gran respeto que los rossoneri tienen por el joven delantero, la valoración también es alta: 15-20 millones de euros es el mínimo Para considerar una despedida definitiva. Una valoración importante que no coincide con lo presentado por Torino y no es superior a ella 10 millones de euros Pura admiración por el chico. Cifras sobre las que se puede trabajar, también porque el Milan considera excesivo el desembolso de más de 25 millones de euros hasta ahora, pero quedan otras dos cuestiones que resolver.

Columbo a CM: “¿De vuelta a Milán?” ¿sueño?'

Se necesitan dos si – Primero que nada, tienes que conseguir que sí. Monza A la rescisión anticipada del préstamo Colombo, que Con Raffaele Paladino entró al campo en 18 de 18 partidos en la liga italiana (Aún estuvo en el banquillo del Milan las dos primeras jornadas), Fue titular en 13 ocasiones y anotó 3 goles y una asistencia. Aparte del banquillo inicial que le ha sido asignado en los dos últimos partidos contra Frosinone e Inter, el jugador nacido en 2002 sigue en el cargo y si se le incluye en la operación de Bongiorno, habrá que encontrar una solución para que no se vaya. Team Brianza revelado: Uno podría ser Nuevo préstamo Colombo hasta final de temporada, el otro la llegada de otro delantero central con él Pietro Pellegri Que puede venir directamente de Turín. Sí, Monza es necesaria, pero es necesaria Convenció incluso al propio Colón Aceptar este tipo de solución. En una reciente entrevista concedida a calciomercato.comlorenzo lo confirmó Volver a Milán para quedarse a jugar a las cartas es un gran objetivo personal“Es un sueño secreto. He pasado toda mi vida allí y será la culminación de algo que llevo cargando desde hace muchos años”. Una voluntad clara, si se llega a un acuerdo entre Milán y Turín sobre Bongiorno, será esencial para que Colombo acepte este tipo de solución.