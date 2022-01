ETA Airways, 86 millones de ingresos (la mitad por Covid), alianza para junio – Corriere.it

trabajadores de italia

Sobre Alitalia. Los parlamentarios preguntaron a los líderes de la nueva empresa sobre el destino de los empleados de la antigua empresa. Altavilla respondió – Soy el presidente de ETA y no gestiono la gestión excepcional de Alitalia. No es mi problema. No me importa lo que le pase a esta gente. Porque si no, no nos convertiremos en una empresa que deba permanecer en el mercado, pero tampoco nos convertiremos en la empresa de la Cruz Roja de los antiguos empleados de Alitalia. ni lo seré. Agregó que a la par de la tendencia del tráfico -explicó- recortamos los trámites para aquellas personas que no hacían falta, explicando que ahorramos 17 millones, que los habrían perdido los contribuyentes.