Estrellas atléticas mundiales en pista en Lucca il Tirreno

Lucas. Atletas de más de 30 países diferentes del mundo y atletas de cuatro continentes, en la ciudad de encuentro internacional de Lucca, competencias de atletismo, incluida la FIDEL, en el prestigioso programa Meeting 2020+, a partir de mañana a las 5 pm en el Campo Scuola Moreno. Martini. La segunda edición del evento cuenta con una mejor participación tanto de hombres como de mujeres, elevando el nivel y profundidad de la competencia. Con el apoyo del Municipio de Lucca, la Región de Toscana y la Fundación Casa di Risparmio di Lucca – organizado con amplio cuidado y con la eterna pasión del Atletismo Virtus Lucca – el encuentro internacional de la ciudad de Lucca, orgullo de la ciudad Deportes. mostrar.

Se esperan muchos atletas internacionales. El octavo hombre más rápido del mundo, semifinalista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y del Campeonato Mundial de Eugene 2022, plusmarquista africano que firmó el mejor récord mundial de temporada, muestra seguridad de velocidad con el keniano Ferdinand Omanyala en los primeros bloques de la 100 metros Rendimiento cronometrado excepcional de 9,84 con 0,5 de viento en contra. Un verdadero nombre atlético cruzó la línea de meta con menos de 60 años en la reunión de Leeuwen en febrero, por delante del campeón olímpico Marcel Jacobs. Será desafiado por el joven lustre cubano Rengifo Montoya. El ganador de la última edición, Luxolo Adams de Sudáfrica, regresa a la final de 200 m en el Campeonato Mundial de Eugene 2022, mientras que en los 110 con vallas, el campeón sudafricano de 2023, Antonio Alcana, ha sido derrotado. El ganador de 2022, el brasileño Gabriel Constantino, intentará replicar el resultado del año pasado. Salto de altura, destaca a México Eric Portillo, recién llegado de su nueva marca personal (2.25) en México León. Salto de longitud con el joven cubano Alejandro Barada, plata en el Mundial Sub 20 de Cali 2022, mejoró su marca personal con un salto de 8,30, plata en el Mundial Sub 20 de Tampere 2018 y Campeón Mundial Sub 18 de Nairobi 2017. Dos nombres chinos: Gui Wang y Yuxuan Liu.

Las competiciones para mujeres son muy importantes. En la media distancia, la albanesa Luisa Gega, mejor marca de la temporada con 9.36.06, es la gran promesa para la carrera de obstáculos 3000, desafiando a la campeona africana sub-20 de 2019, Kenia Fancy Serono, y a la poseedora del récord nacional de 2022, Natalia Strepkova, de Ucrania. Estocolmo y Subcampeón de Europa Sub-23 2017 en Bydgoszcz, Polonia. El hielo se concentró en la triple plataforma con dos atletas talentosas, Lianis Pérez Hernández, finalista en el último campeonato mundial en Eugene, y Liadakmis Bovea, quien fue quinta en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se esperan chispas en el podio del martillo con la campeona de Europa Bianca Florentina Gelber, sexta en los Juegos Olímpicos de Tokio y con una dilatada carrera a sus espaldas, y el interesante perfil de la china Jining Xu, ganadora de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014. En ritmo, la sudafricana Karina Horn vuelve a competir en los 100 metros tras su éxito en la última edición, encontrará a la fuerte brasileña Rosangela Santos en los primeros bloques, mientras que en los 200 metros está la colombiana Lina Esther Licona Torres. El domingo comienza a las 17:00 horas con las pruebas de martillo, pértiga y 110 vallas masculino y triple salto femenino.