Esto fue lo que sucedió hoy, 17 de junio de 1970: Se juega el partido del siglo en la Ciudad de México

Hay muchos equipos en la Copa Mundial de la década de 1970, pero en realidad solo hay dos participantes: el Brasil de Pelé y otros.

Hay una gran diferencia entre los equipos “normales” y Brasil; Antiguo fútbol casual creado a partir de una revisión completa de pases, tiros, paradas y gestos atléticos del fútbol escolar; Sin brasileños. Los brasileños parecen bailarines dibujando geometría ligera en un prado verde, que siempre termina con un objetivo serio.

Pero fue un relámpago entre la Italia-Alemania “normal” que clavaría a miles de millones de aficionados frente a las televisiones de todo el mundo (en blanco y negro) en la competición más intensa y vibrante de todos los tiempos. Fue Italia quien finalmente ganó el partido y entró en la final con Brasil, pero debemos reconocer honestamente que los italianos y los alemanes han escrito una de las páginas más hermosas en la interminable historia del fútbol a pesar de la derrota de los alemanes. Carácter y carácter para vender.. Respeto a los ganadores y perdedores de aquel concurso homérico.

El estadio es la ciudad de Azteca de México e Italia y Alemania son los mejores del fútbol mundial después de los brasileños. El técnico italiano Ferruccio Valcareggi, entonces como siempre, se muestra escéptico ante el famoso tropiezo del 10: Rivera o Massola. Baggio-Del Piero será décadas después. Esos que saben mover la pelota como nadie pero que suelen desaparecer del campo para permitir largas pausas de juego. No es un problema pequeño, especialmente cuando las cosas van mal, solo tienes que morderte los dientes y construir una pared frente a tu puerta.

Italia ’70 es una máquina perfecta: detrás de Rocky Darcicio Bergnich y el dinámico Giacindo Facheti juegan el papel de la pareja más fuerte de paquetes completos de todos los tiempos; Por delante cruzan el Riva y Poninsekna: dos carneros terroríficos desatan cualquier defensa. Un cursor de movimiento permanente viaja en el ala derecha: Elegido Angelo Domenkini.

Sep Meyer en cambio: un muro más que un portero y luego la pareja más fuerte en el mediocampo Beckenbauer – Overath; El ladrón más peligroso mandó adelante a Jert Miller.

Pero Italia ya se adelantó en el minuto ocho: una rápida Riva-Boninsekna puso el balón detrás del alcalde.

Italia, con la defensa más fuerte del mundo, piensa bien en jugar al contraataque y administrar la ventaja repeliendo sistemáticamente los ataques alemanes; Pero aquí está lo increíble que sucede: el defensa Schnellinger (jugador del AC Milan) marca su único gol con la selección en el minuto 2 después del minuto 90: uno por uno y se va a la prórroga.

Los italianos culpan al revés psicológico y en el 4′ del primer sobre Müller marcó uno de sus más famosos goles de botín a la mala gestión de la defensa asiria: 2 a 1 para los alemanes.

Los fanáticos italianos se vuelven cera y caen en una oscura desesperación; Italia se tambalea.

Pero será el completamente retrasado Burgnich, quien, a diferencia de su colega Facchetti, rara vez cruza medio campo aprovechando el error defensivo de Alemania; 2 a 2 y el balón en el centro.

La alarma de Birkenich enciende la ilusión de los italianos y a pocos minutos del final de la primera prórroga Gigi Riva revela sus múltiples talentos: recibe el balón del incansable lateral derecho Domenkin: triple seco, el defensa alemán salta el balón a la red ; 3 a 2 para Italia.

Pero los alemanes ciertamente no fueron concesiones, y en el minuto 110 M முller envió el balón al estrecho espacio entre su segundo gol de robo y Rivera; Uno que atrae muchas críticas sobre el medio lateral azul que no pudo interceptar el remate del delantero alemán.

Somos 3 a 3; En ese momento Asiria abandona el contraataque y juega al otro lado del tablero, y en una acción coral Bonisekna encuentra un camino terriblemente atrás donde llega Rivera, que va apurado, y enseguida recupera el pato de gol con un buen puck. 4 a 3 detrás del increíble alcalde.

Italia se repartió el boleto a la final, pero no hubo partido contra Brasil Estratosférico: perdió 4-1. Sin embargo, la semifinal Italia-Alemania será para siempre una de las páginas más hermosas de la historia del fútbol.