Esto es lo que realmente pasó con Teo Mamokari después de la pelea

Durante la decimoctava edición de Bailando con las estrellasUno de los episodios que más discusión generó fue el debate entre… Antonio Caprarica Y Teo Mamokari. Esta es una batalla reñida que tuvo lugar detrás de escena del programa de talentos que condujo. Millie Carlucci. Al respecto, durante uno de los episodios también se mostró un video de lo sucedido, debido a la difusión de la noticia en las redes. En las últimas horas, el periodista se centró en esta situación.

refranes de antonio caprarica

«Fue el momento que menos aprecié porque no me gustan este tipo de cosas – reveló Antonio Capriarca en una entrevista con Fanpage-. Entiendo que el transporte también requiere sal y pimienta. No tiene nada de malo, porque el chisme es la fuente de información y yo no soy un escándalo, pero no estaba contento porque no es el tipo de historias en las que me gusta involucrarme. No pude quedarme en silencio porque inmediatamente sentí el pie de Teo deslizarse un poco en el pedal. Les pasa a los comediantes, especialmente a los buenos. El resultado fue negativo, pues el chiste no tenía gracia porque se convirtió en un insulto. “Mi reacción fue, sí, confusa, pero eso es todo”.

El periodista agregó: “¿Cómo rompimos con Teo? Rompimos cuando me pidió un regalo de Navidad. Le dije: ¿Qué quieres? Tu último libro me lo dijo. Le dediqué de buena gana mi último libro, Carlos III, con una dedicatoria que permaneció enteramente privada. “Es un regalo obsceno, pero es especial”.

«La verdad de los hechos está en el vídeo que muestra una relación que terminó en un saludo entre personas civilizadas, que también se encontraban simpáticas – concluyó Antonio Caprarica -. No hubo nada más”.

Lee el artículo completo

En Leggo.it