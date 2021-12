Cada año, en Navidad, los italianos gastan mucho dinero para preparar sus mesas. Es difícil de creer, pero uno de los mayores gastos es un panettone. Codacons afirma que, junto con el precio de un pandoro, el precio de este típico caramelo en 2021 parece haber subido un 10%.

También es cierto que muchas familias nunca abandonarían este hermoso símbolo. De hecho, 7 de cada 10 familias optan por comprarlo en pastelerías. pero después, Ahorra comprando el mejor panettone con solo ir al supermercado Es posible. Como se explica en este artículo, es importante evaluar los ingredientes y su origen para elegir el producto con la mejor relación calidad-precio.

Pero este año, este panettone súper codicioso e irresistiblemente barato está comenzando a vaciar su tablero para causar una gran impresión navideña. No pensamos en nada complicado o caro. Como era de esperar, la idea es convertir un panettone corriente en un postre increíble y delicioso sin mucho esfuerzo. Descubramos cómo hacerlo en las páginas de ProiezionidiBorsa.

Este panettone súper voraz e irresistible se despobla para causar una gran impresión en Navidad

Compramos nuestro panettone y ahora está esperando que lo abran y lo pongan sobre la mesa el día de Navidad. En esa ocasión se colocará en el medio, se desechará rápidamente y se comerá sin sorpresa.

Por otro lado, si queremos darle un toque mágico, estamos a punto de descubrir la tendencia de la repostería navideña. Estamos hablando de panettone relleno. Pero en lugar de la crema de mascarpone habitual o la crema amarilla, aquí hay un nuevo ingrediente para completar.

Es helado, de cualquier sabor, con fruta o nata, vegano o sin azúcar. No hay helado que no sea bueno para esta receta. Lo importante es comprar al menos 2 kg por 1 panettone. Empiece por quitar el papel que envuelve el panettone. En este punto, se vaciará el panettone. Para hacer esto, démosle la vuelta y hagamos uno. cilindro usando un cuchillo afilado. Tenemos cuidado de no llegar al fondo.

De esta forma, se crea un agujero real para introducir el helado en él. Solo estamos tratando de mantener el disco lleno que se usará para cerrar la ranura. Ahora cojamos el panettone restante y lo desmenuzamos y lo mezclamos con el helado elegido. Mezclar todo tomará unos minutos.

Una vez que tenga éxito, la cavidad del panneton vacía debe llenarse con el relleno de helado. Cerramos el disco que guardamos y metemos el panettone en el congelador. Solo recuerde descongelarlo al menos 10 minutos antes de servir.

profundizar

No solo el habitual tiramisú y panettone, este cremoso pastel navideño de manzana volverá loco a cualquiera