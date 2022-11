Están Lozano, Vásquez y el eterno Ochoa

Los 26 jugadores tricolores incluyen a dos jugadores de la Serie A, Lozano (Nápoles) y Vásquez (Cremonese). Francisco Ochoa estará en su quinto Mundial (3º como titular). Activa las notificaciones para recibir notificaciones México suma 26 jugadores a la lista oficial por presentar Para la Copa del Mundo en Qatar, donde se unirán a Argentina, Arabia Saudita y Polonia en el Grupo C, con el partido inaugural programado para el 22 de noviembre. Para el evento, el técnico ‘Tada’ Martino convocó a Irving Lozano, quien milita en el Napoli. Francisco Guillermo Ochoa en su quinto campeonato mundialcuando “Chicharito” Hernández es eliminado Tras la reciente polémica. Para el extremo mexicano en casa de Luciano Spalletti, esta será su segunda aventura mundialista después de Rusia 2018, en la que también anotó el gol de la victoria en el estreno ante Alemania. El delantero nacido en 1995 ya suma 56 partidos con la camiseta verde, quien anotó 16 goles en su carrera, representará el pilar del ataque mexicano en Qatar, con la excepción de Raúl Jiménez, quien milita en Inglaterra en el Wolverhampton, todos jugando en clubes sudamericanos. Además de Lozano, también está el “grimonés” Johan Vázquez, quien representa a nuestra Serie A. Pero no será la única estrella de la tricolor en su llegada a Qatar Eterno Ochoa, en su quinta gira mundial, debe ser el tercer dueño. El arquero del Club América ha sido llamado de regreso (probablemente en su última aparición mundialista) para liderar a la selección en su búsqueda por superarse a sí misma del grupo humilde. READ Los inversionistas "tienen su visión" de México, dice Tatiana Clother

26 equipo del “Tata” Martínez Porteros: Guillermo Ochoa (Club América), Alfredo Talavera (Juárez), Rodolfo Cota (Club León). Defensores: Jorge Sánchez (Ajax), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (Club América), Johan Vázquez (Cremonese), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Gellar. Centrocampistas: Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Charlie Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Luis Chávez (Pachuca), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (Montery Romos), . Delanteros: Alexis Vega (Deportivo Guadalajara), Hirving Lozano (Napoli), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Roberto Alvarado (Deportivo Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martín (Club América), Rogeli Fuentes.

