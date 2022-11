Esperemos que Stray gane el GOTY – Multiplayer.it

Para los que escriben dioses GOTY afiliado Los premios del juego 2022 Lo correcto es significado, es decir, nada en absoluto (escribió sobre eso porque … vamos, ya sabes). Es un premio de la industria para la industria, para las personas que se dan la mano mojada y se dan palmaditas en la espalda, mientras comen entremeses de caviar y compiten para ver quién tiene la palma más larga.

Con razón, el evento en sí está siendo comparado con el evento de premios. OscarPorque comparte la misma retórica básica de un momento pop celebratorio en el que el amor debe vencer al odio, todos deben amarse y los juicios deben tomarse como una palabra divina. Como los Diez Mandamientos, pero con cortes comerciales entre uno y otro: no mates, compra “Fucililegri online 3”, no cometas adulterio, compra “Barbapapà y el Hijo Hablador 2”, no robes, compra “un juego que al azar te hace olvidar tu vida inútil por un tiempo Con avatares adornados con máscaras pagas inútiles 4 “y así sucesivamente. Se menciona porque es fácil de implementar y no requiere mucha capacidad de procesamiento. Basta de 0 y 1. ¿Qué significa que hubiésemos llamado a otros juegos?

Al final todo está muy bien. Le da importancia y eso está mal. Hagamos esto: las nominaciones de este año son perfectas. En realidad, ¿sabes lo que te decimos? Esperemos que Stray gane, así también estableceremos el dominio de los gatitos en el mundo de los videojuegos. Tal vez no lo llamemos un juego independiente, porque tiene un editor de tamaño mediano y Sony prácticamente se ha encargado del marketing, pero ¿qué cambiará al final si gana? ¿De verdad crees que GOTY debería ganar una carrera? mejor juego del año? ¿Cuál es el mejor juego del año? ¿La persona que decidió las nominaciones las probó todas antes de elegir? ¿Has buscado en miles de ediciones para ver qué títulos son los más correctos? No, simplemente revisó la lista de éxitos de la industria principal y se basó en eso. Hay juegos populares que prácticamente todos los votantes conocemos y nos orientamos hacia ellos. Entonces el gato está bien allí, porque a su manera estaba hablando demasiado sobre el título. Por lo tanto, es tan lindo que solo escucharlo maullar hace que tu corazón se derrita.

Por supuesto, de vez en cuando los TGA pueden intentar ofrecer una representación un poco más diversa del medio del videojuego, que, leyendo esa lista, parece solo acción en tercera persona, es decir, solo la acción en tercera persona es capaz de expresar hilarantes. Cualidades dignas de competir El premio Juego del Año. Pero incluso eso es, en retrospectiva, sutil y dando importancia a algo que no debería tener. Sin embargo, obviamente, tenemos que hablar de algo que estamos viviendo antes de que las singularidades nos destruyan a todos. Así que esperemos que Stray gane, así que se hablará de esta versión del TGA durante los próximos 20 años y los dueños de gatos comenzarán a encontrar que limpiar sus cajas de arena es menos complicado.

