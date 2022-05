Esos libros de correo que se extinguieron desde el 21 de junio: Cómo evitar perder dinero

Como predijo Poste Italiane, los llamados “folletos para dormir”, es decir, aquellos que no hayan sido utilizados por sus clientes en los últimos diez años, serán dados de baja a partir del próximo 21 de junio.

La categoría de afectados por las siguientes actuaciones de la empresa no sólo se limitará a las libretas de ahorro sino también a las pólizas, cheques y cuentas que el titular no haya manejado durante más de 10 años, y que no estén sujetas a procedimientos operativos o bloqueos que impedir la manipulación de importes y que tengan un saldo superior a 100 euros.

Hasta el 21 de junio de 2022 escribe en una nota de Poste Italiane, Se invita a los titulares de folletos encontrados ‘inactivos’ a partir del 30 de noviembre de 2021 a dar instrucciones en cualquier oficina de correos y permitir que se registre su folleto, a fin de evitar, después de esta última fecha,extinción del libreto Si no sucede dentro del plazo especificado, también leemos en el sitio web de la empresa, el dinero será transferido Para un fondo administrado por Consap constituido de conformidad con el artículo 1, párrafo 343, de la Ley N° 266/2005 y regido por el Reglamento del Decreto Presidencial N° 116 de 22 de junio de 2007 .

En caso de que el usuario no esté seguro de ser el propietario del folleto “inactivo” o no recuerde cuándo se puede rastrear la última operación en él, es posible consultarlo lista específica Disponible por el portal Poste Italiane. Será posible buscar allí entre los Libretti durmientes, “Ordenado por número de identificación de la oficina de correos donde se abrió (por ejemplo, 01/101 Alessandria Center)” . Según la normativa vigente, una vez transcurrido el plazo de diez años, la extinción es posible, salvo que, dentro de los 180 días siguientes al contacto del intermediario, “El titular no realiza una operación o movimiento (como tal también significa comunicación expresa al banco de su deseo de continuar la relación)” . Los titulares de libros se han cargado en la última lista en Poste Italiane “Eres bienvenido a ir por fecha 20 de octubre de 2022 en cualquier oficina de correos para dar instrucciones y permitir el registro de su folleto” .

Si el libro mayor ya se ha amortizado, los fondos almacenados en él aún se pueden recuperar: tendrá 10 años para realizar una solicitud de reembolso específica, para presentar a la insulto Spa electrónicamente o por carta certificada con acuse de recibo enviado a las instalaciones de la empresa.