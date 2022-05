Escuche cómo se ve un agujero negro: el nuevo sonido de agujero negro de la NASA con remix

Se han lanzado dos nuevos sonidos para agujeros negros conocidos.[{” attribute=””>NASA’s Black Hole Week.

El agujero negro en el centro del Cúmulo Galáctico Perseo

Desde 2003, el Un agujero negro en el corazón del grupo de galaxias de Perseo asociado con el sonido. Esto se debe a que los astrónomos han descubierto que las ondas de presión que emanan del agujero negro crean ondas en el gas caliente del cúmulo que se pueden traducir en observación: los humanos no pueden escuchar alrededor de 57 octavas por debajo del C medio. Ahora, la nueva sonicación está trayendo más notas a este negro. perforadora Este nuevo audio, que traduce datos astronómicos en sonido, se lanzará en la Semana del Agujero Negro 2022 de la NASA.



Nueva sonicación del agujero negro en el centro del cúmulo de galaxias de Perseo. Crédito: NASA/CXC/SAO/K.Arcand, SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida)

De alguna manera, esta sonicación es diferente a cualquier otra cosa que se haya hecho antes porque vuelve a visitar las ondas de sonido reales detectadas en los datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA. La idea errónea común de que no hay sonido en el espacio surge del hecho de que la mayor parte del espacio es esencialmente un vacío y no proporciona medios para que las ondas de sonido se propaguen a través de él. Por otro lado, un cúmulo de galaxias contiene grandes cantidades de gas que envuelven cientos o incluso miles de galaxias en su interior, proporcionando un medio para que viajen las ondas de sonido.

En esta nueva sonicación de Perseo, las ondas sonoras previamente identificadas por los astrónomos se extrajeron y se hicieron audibles por primera vez. Las ondas de sonido se extrajeron en direcciones radiales, es decir, hacia afuera del centro. Luego, las señales en el rango auditivo humano se recombinaron elevándolas 57 y 58 octavas por encima del tono verdadero. Otra forma de decir esto es que escucha 144 cuatrillones y 288 cuatrillones de veces más alta que su frecuencia original. (Un cuatrillón equivale a 1.000.000.000.000.000). El escaneo tipo radar alrededor de la imagen le permite escuchar las ondas emitidas en diferentes direcciones. En la imagen visible de estos datos, tanto el azul como el violeta muestran los datos de rayos X capturados por Chandra.



Nueva sonicación del agujero negro en el centro de la galaxia M87. Crédito: NASA/CXC/SAO/K.Arcand, SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida)

El agujero negro en el centro del Galaxy M87

Además del cúmulo de galaxias de Perseo, se está lanzando una nueva sonicación de otro famoso agujero negro. El agujero negro de Messier 87, o M87, ha sido estudiado por científicos durante décadas y obtuvo un estatus de celebridad en la ciencia después del primer lanzamiento del proyecto Event Horizon Telescope (EHT) en 2019. Este nuevo sonido no muestra datos de EHT. , sino más bien sonidos en Datos de otros telescopios observados M87 en rangos mucho más amplios aproximadamente al mismo tiempo. La imagen en forma visible contiene tres paneles, de arriba a abajo, rayos X de Chandra, luz óptica de la NASA[{” attribute=””>Hubble Space Telescope, and radio waves from the Atacama Large Millimeter Array in Chile. The brightest region on the left of the image is where the black hole is found, and the structure to the upper right is a jet produced by the black hole. The jet is produced by material falling onto the black hole. The sonification scans across the three-tiered image from left to right, with each wavelength mapped to a different range of audible tones. Radio waves are mapped to the lowest tones, optical data to medium tones, and X-rays detected by Chandra to the highest tones. The brightest part of the image corresponds to the loudest portion of the sonification, which is where astronomers find the 6.5-billion solar mass black hole that EHT imaged.

Esta sonicación fue dirigida por el Centro de rayos X Chandra (CXC) y se incluyó como parte del programa Education Universe (UoL) de la NASA con el apoyo adicional del Telescopio espacial Hubble del Centro de vuelos espaciales Goddard/NASA. La colaboración fue impulsada por la científica de visualización Kimberly Arcand (CXC), el astrofísico Matt Russo y el músico Andrew Santagueda (ambos de SYSTEMS Sound Project). El Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA administra el programa Chandra. El Centro de Rayos X Chandra del Observatorio Astrofísico Smithsonian controla la ciencia desde Cambridge, Massachusetts, y las operaciones de vuelo desde Burlington, Massachusetts. Los materiales educativos del universo de la NASA se basan en el trabajo que la NASA apoya en virtud de un acuerdo de colaboración que otorga NNX16AC65A al Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, en colaboración con Caltech/IPAC, Centro de Astrofísica | Harvard, Smithsonian y Jet Propulsion Laboratory.