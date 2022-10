“Es un futbolista de talla mundial. No es un simulador…”

En Radio Punto Nuevo habló Alessandro Monfrecola, Visitante e Intermediario de México: “Mourino Conocer mejor Lozano, Su carácter es así… Lozano Es un futbolista de clase mundial que también puede apreciar sus cualidades. Al final del juego, se dicen muchas cosas que no están realmente pensadas. ¿Tirar tanto al suelo? No es un simulador, tiene un juego muy rápido y el 99% de los enemigos se anticiparán y se tumbarán. Suele provocar 4-5 tarjetas amarillas a sus rivales y nunca se tira al suelo. De hecho, a menudo se lastima porque nunca se defiende y no se corta. Las palabras Mourinho Se dijeron acaloradamente, y no debería haber nadie tan exitoso como él.

Fábrica de comunicación

Obviamente, él está cambiando su enfoque hacia ella. Roma no anotó en Nápoles. Este año el Chucky como, con Politano Napoli tiene un relevo básico y las felicitaciones están en orden Spalletti. Lozano ¿Y el mercado? En un gran evento de la Copa del Mundo, espero un ataque de algunos de los mejores clubes. los México Si se le apuesta todo, puede encumbrarse. pero el esta despierto Nápoles Está bien, se quedará. De Laurentiis Luego evalúe cualquier oferta”.

Haga clic aquí para más noticias

Fuente: Radio Punto Nuevo