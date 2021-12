Es por eso que Microsoft no publicará el nuevo juego para los autores de Ori – Nerd4.life

Thomas Mahler, director ejecutivo de Moon Studios Y el director de Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, explicó en los foros de ResetEra por qué el próximo proyecto de estudio, que sabemos que no será un nuevo Ori, no se ha lanzado antes. Estudios de juegos de Xbox.

En respuesta a las recientes acusaciones de Phil Spencer sobre el despido de Bungie de Microsoft, Mahler aclaró que la decisión de Moon Studios de no volver a colaborar con Microsoft se trata principalmente de limitar la incapacidad de publicar en todas las plataformas.

“Hay muchos jugadores que dicen amar a Ori, pero odian no poder hacerlo en PlayStation. Bueno, ¿por qué no? La razón es que los juegos fueron financiados por Microsoft y ellos tienen la última palabra sobre dónde Afortunadamente, Microsoft ha permitido traer Ori a Nintendo Switch, pero eso no fue gratis y probablemente solo fue permitido porque el juego era lo suficientemente pequeño como para no causar problemas “, dice Mahler.

“Para nuestro próximo juego, tenemos una visión en la que todos pueden jugar juntos, en todos los sistemas, y donde Moon tiene una IP y puede apuntar en la mejor dirección para hacer feliz a la mayor cantidad de gente posible, sin tener que decírselo. Algunos de ellos dijeron que eran desafortunados … debido a las opciones de trabajo “.



Arte oficial de Ori y el bosque ciego

Mahler luego afirma que sueña con un futuro en la industria del juego. Todos los juegos están disponibles en todas las plataformas. deseado por sus autores y que Microsoft espera dar el primer paso en esta dirección.

“¿No ha demostrado Minecraft ya que esta es la dirección correcta? Si Microsoft (publica sus juegos en todas las plataformas en el editor), estoy seguro de que muy pronto otros también seguirán su ejemplo, porque normalmente todas estas empresas copian lo que te permite obtener el máximo provecho del dinero … además, definitivamente es lo mejor para los jugadores “.

Como sabemos, Moon Studios está trabajando en un nuevo juego de rol, completamente ajeno a la serie Ori, que será publicado por Private Division, Take-Two Interactive Software que se ocupa de la publicación de juegos desarrollados en el campo semiindependiente.