Es oficial: acceso de pago a WhatsApp

Hace tiempo que está en el aire, y ya se anticipó por la habitual indiscreción de un blogger siempre informado WABetaInfoY ahora también es oficial: WhatsApp por una tarifaadecuadamenteWhatsApp Premium“Es un hecho. La noticia fue anunciada antes Mark Zuckerberg En persona, durante el evento Meta Talks.

Pero WhatsApp Premium no solo es oficial: es por todo el mundo, completo con publicaciones en varios blogs nacionales de WhatsApp, incluido el blog de WhatsApp Italia. Esto significa que la versión de pago de la aplicación de chat más popular y utilizada del mundo está a punto de llegar a todas partes, e incluso pronto, no habrá mucho que esperar. Pero lo identificamos de inmediato como también se esperaba de los rumores de que WhatsApp Premium será la versión paga de WhatsApp para empresasNo es una aplicación para el hogar. Y también especificamos que, las empresas podrán seguir usando WhatsApp Business Incluso sin pagarpero renunciar a algunas características avanzadas.

WhatsApp Premium: ¿Qué está cambiando?

Actualmente, el WhatsApp Premium Noticias Ya se anunciaron dos. Uno es muy importante, el otro un poco menos. El más importante, como se le conoce, es WhatsApp.multi dispositivo“Las empresas que pagan tendrán la capacidad de administrar conversaciones al máximo 10 dispositivos “Para distribuir mejor el flujo de mensajes“.

La segunda novedad, sin embargo, es la nueva Enlaces personalizables “Haz clic para chatearDe WhatsApp, que ayudará a las empresas a atraer más clientes en línea.

A esta novedad de pago se le suman otras novedades para todas las empresas que tienen perfil de WhatsApp Business, incluso las que no pagan. Especialmente el nuevo API (interfaz de programación de aplicaciones) Basado en la nube.

En la práctica, las empresas ahora pueden configurar su perfil de WhatsApp Business de una manera más simple y rápida y estar en línea en pocos minutos, ya que permite cargar sus actividades. Declaración de productoque luego se venderá a través de WhatsApp Business.

WhatsApp Premium: Cómo activarlo y cuánto cuesta

Alt, stop: WhatsApp Premium es oficial a nivel mundial, pero aún no se puede activar ni usar. WhatsApp lo anunció a bombo y platillo, es verdad, pero los detalles están ahí Costos Y sobre las modalidades Suscripción (mensual y/o anual, presumiblemente) aún no conocido. WhatsApp aclara que las nuevas funciones “Parte de un nuevo servicio premium de WhatsApp Business, en el que compartiremos más detalles en el futuro“.

¿WhatsApp Premium es una buena noticia?

noWhatsApp Premium no es una buena noticia Para la mayoría de los usuarios. Especialmente para aquellos que han estado esperando la oportunidad de usar WhatsApp en varios teléfonos.

Es esta funcionalidad, por supuesto, la que atraerá a más empresas a WhatsApp Premium y, por lo tanto, no se lanzará pronto, incluso para usuarios privados. Por otro lado, aquellos que no tienen empresa tienen la posibilidad de contactar Hasta cuatro dispositivossolo puede ser un teléfono.