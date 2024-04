Es interesante que Alfa Romeo Milano haya cambiado de nombre tras enfrentamientos con el gobierno. Se llamará Junior-Corriere.it

Una elección interesante en respuesta a las polémicas que se han producido en los últimos días. “Alfa Romeo Milano cambia su nombre a Junior — afirma jean-philipprendetto, director general de alfa romeo. Estamos seguros de que esto calmará la mente de todos. Creemos que el nombre Milán no es engañoso ni ilegal.».

Una elección que también dictan las ventas: “Los desacuerdos nos hacen perder ventas. Seguimos adelante y todo esto no nos interesa”.

La decisión de retirar el coche de Milán se tomó el 13 de diciembre y el ministerio estaba al tanto: “Nadie nos dijo nada. Los desacuerdos surgieron al día siguiente de la presentación. Muy extraño».

Alfa Romeo no demandará legalmente al gobierno por dañar su imagen. La respuesta de Adolfo Orso no se hizo esperar.Ministro de Comercio e Industria de Italia: «creo que es una buena noticiaque llega precisamente en el Día del Made in Italy, que refuerza el trabajo, la institución, la tipicidad y la especificidad del producto italiano que todo el mundo nos envidia”.