Errores comunes que arruinan los postres en la freidora: para no volver a cometer errores

Cocinando postres en una freidora, puedes obtener el mismo resultado que cocinando en el horno, pero ten cuidado de no cometer estos errores.

Desde su llegada al mercado, La freidora de aire se ha convertido en una solución alternativa al horno muy práctica. De hecho, este dispositivo te permite cocinar varios platos de forma saludable, con resultados impecables incluso sin añadir grasas, además de reducir tus costes en la factura. La freidora también te permite cocinar deliciosos pasteles y galletas, solo debes seguir algunos procedimientos cuidadosamente para evitar sorpresas desagradables.

Diseñado por los holandeses. Fred van der Weij Como alternativa a freír patatas chips, la airfryer ha sido la favorita de millones de consumidores en todo el mundo, que poco a poco la han sustituido por el clásico horno para cocinar cualquier tipo de alimento. Sin embargo, estos dos aparatos tienen funciones completamente diferentes en cuanto a temperaturas y tiempos de cocción.

Además de carne, verduras, pescado, freidora. Es muy utilizado para cocinar pasteles y galletas. La mayoría de modelos también cuentan con un botón con una función específica para cocinar dulces, permitiendo que el aparato alcance la temperatura ideal para una cocción uniforme. En este artículo exploramos algunos trucos sencillos que nos permiten evitar los errores más comunes a la hora de cocinar postres en una freidora de aire.

Prepara postres con estos trucos para freidoras

Para cocinar pasteles y galletas hay que seleccionar inmediatamente la función preestablecida por la máquina, pero pocos saben que este es uno de los errores más comunes, porque de esta forma el resultado puede ser un pastel de buena calidad, cocido por fuera pero crudo o húmedo por dentro. Por eso es mejor elegirAjuste manual de tiempo y temperatura.También pasa con los hornos.

No se debe subestimar la elección de la plantilla adecuada. Si bien las fuentes para hornear de silicona son populares para usar en el horno, recientemente también están disponibles en el mercado para freidoras, pero parece que esta no es la opción ideal ya que este material no es un buen conductor del calor. Para hornear pasteles y galletas es Es mejor elegir acero o aluminio.que en cambio distribuirá el calor en cada zona.

Otro factor que incide en conseguir un buen resultado final a la hora de cocinar postres es también…Altura interna entre cesta y sartén.. No olvides evaluar también el espacio que ocupan los postres fermentados y los productos de repostería durante la cocción. Para evitar quedarse sin espacio en su contenido, intente hacer esto Reducir ligeramente las dosis indicadas en la receta.Esto es para evitar que el bizcocho se pegue a las paredes de la canasta.

Siempre usa Papel de hornear Para uniformar la cocción y facilitar la limpieza del aparato. En las primeras etapas de la cocción, No superar los 160 grados y alcanzar un máximo de 180 grados. después Prueba un palillo Y sólo para darle al postre un acabado dorado. Por último, recuerda también que yo… Los tiempos de cocción son mucho más rápidos que los tiempos del horno.: La masa quebrada para tartas y galletas se cocina fácilmente en 13 minutos, mientras que el bizcocho tarda unos 20/25 minutos.