Por Eric Beneducci Lago Titicaca

A sus 37 años, Eric Benedetzi, una Verónica de Nogara, tenía todo lo que un hombre deseaba, pero un agarre insoportable: no soy feliz. De un día para otro, dejas todo y a todos: El 30 de agosto de 2017 abordó el Flixbus en Verona, donde se estacionó por primera vez en Berlín. Quería dar la vuelta al mundo y tenía la intención de volver dentro de dos años.. Después de eso no volvió a pisar Italia: estaría de vuelta en unas semanas, creo que a mediados de julio. Esta vez regresaré al lago Carta, el lugar que más extrañé. Mirando a Eric Verona, han pasado casi 5 años desde que comencé este increíble viaje. Una vuelta al mundo que ha llevado al ansioso veronés a recorrer más de medio centenar de países, precisamente 54. Cuando regrese a su Verona, Benedict tendrá 42 años, pero desde el día de su partida parece que ha pasado una eternidad. La carrera de técnico en computación, antes de irse de viaje, cobró un gran sueldo porque ya no puedo permitirme -recuerda- esa vida plana y muy perfecta. Eric no podía mantener siempre su hábito igual, así que un día eligió, muchos piensan, pero muy pocos encuentran el coraje de plasmar la realidad. De repente, decidí dejarlo todo y me fui después de 16 años a una casa de software en Mantua. Quería perseguir mi sueño todo el tiempo, viajar alrededor del mundo.





¿Cómo está organizado, con qué presupuesto? Empecé vendiendo de todo como autos, bicicletas eléctricas, equipos, ropa. Pero no lo hice por gastos de viaje, solo quería que fuera realmente de bajo costo. Decidí deshacerme de todas las cosas para míMe he desconectado por completo de mi vida anterior. Planeé muy poco, no tenía fecha límite, así que planeé de vez en cuando. Sus primeros lugares después de Berlín fueron Dinamarca y durante tres semanas Eric trabajó como jardinero y pintor de casas a cambio de alojamiento y comida en las Islas Feroe. Luego subió Se subió a un barco y llegó primero a Islandia y luego a Groenlandia.. India, China y Tailandia siguieron su ejemplo: Veronese se movía por tierra, mar y aire, utilizando barcos, autobuses, motocicletas, trenes y aviones. Cuando estalló la epidemia, Eric estaba en Malasia y se vio obligado a detenerse durante un año y medio. Pero ciertamente no estaba ocioso, al contrario.

El volcán Veronese aprovechó la larga parada obligada en Malasia para renovarse como emprendedor: me enfoqué en los helados, inicialmente era repartidor de pavimentos, luego encontré un socio y abrí un local. Creamos un nuevo y delicioso duriamis hecho del antiguo durian que aman los asiáticos.. Funcionó, e hicimos mucho trabajo. El bloqueo solo ralentizó el negocio: el equipaje de mano no era lo ideal, por lo que cuando se reabrieron las fronteras, Eric Klopprotter también se fue de Malasia. Dejó la heladería con su pareja y se mudó a Sudamérica, donde aún hoy existe.. Mientras tanto, en su página de Facebook, continúa documentando el increíble viaje alrededor de su mundo en su blog y su página de Instagram. De México a Filipinas, de Colombia a PerúEric dirige varias organizaciones benéficas en América del Sur, donde enseñé inglés en la escuela local de Medellín y comencé a recaudar fondos para construir parques infantiles para niños más pequeños. Ahora en Bolivia, la próxima parada es Brasil, después de lo cual finalmente regresaré a Italia.. Extraño tanto el lago Carta que viví antes de irme, y luego extraño a mi familia y amigos. Mi papá no ha visto a mamá durante 5 años. Cambiará no solo físicamente sino también mentalmente: más que un viaje, es una escuela de vida. ¿Planes? Un libro, luego salir de nuevo. Es imposible dejar de arder: no vivir es un desperdicio Abajo.