Entrada sin paso verde también para ópticas, pellets y leña para calefacción y combustible

El nuevo dpcm viene con una lista de tiendas que están exentas del Pasaporte Verde Básico. En esos, es decir, donde la entrada a no vax es gratuita. Aprendimos de la reunión técnica en el Palazzo Chigi que el acuerdo sobre las tiendas accesibles sin un corredor verde está listo. El decreto ley emitido el 7 de enero de 2022, al presentar el listado de actividades que requieren tránsito, estipuló que en el nuevo listado podrían incluirse algunas excepciones, las cuales son indispensables “para asegurar que se satisfagan las necesidades básicas y primarias de la persona”. .”

Donde no se requiere tráfico

Se podía llegar a un acuerdo sobre una lista no muy larga de compras que durarían sin comprometerse con una tarjeta verde: además de alimentación y salud, también habría tiendas de óptica, compra de pellets o leña para calefacción, así como así como combustible. Los vendedores de periódicos y vendedores de tabaco todavía se evalúan: asumiremos que está bien, excepto al aire libre, en quioscos o, en el caso de los cigarrillos, máquinas expendedoras.

Limitaciones de no vax

Con la entrada del Decreto No. 1 de enero de 7, cualquier persona que no haya sido vacunada o curada ya no puede ir al pub, cine, teatro, sala de conciertos, ir a hoteles, piscinas, gimnasios, estadios, gimnasios o practicar deportes de equipo. Sin el Super Green Pass, destinado solo a personas vacunadas y curadas, no hay acceso a museos, galerías, vestuarios, centros de spa y bienestar, salas de juegos, salas de apuestas y casinos.

En la floristería y en la industria del perfume con tráfico básico

Desde los primeros rumores de ir a la floristería, a comprar ropa infantil, el pase verde básico será demandado en la industria de la perfumería. Por lo que solo tendrán acceso después de haber sido vacunados o curados o con una solución de antígeno viable de 48 horas negativa y un antígeno viable de 72 horas. Abono para todas las actividades que no se consideren “extremadamente necesarias”.

A partir del 20 de enero en la barberia y barberia con trafico basico

Del 20 de enero al 31 de marzo de 2022 se requiere Tarjeta Verde Básica para clientes de peluquerías y barberos. La tarjeta básica se obtiene con vacuna, tratamiento Covid, hisopado antígeno negativo con vigencia de 48 horas o verificación molecular con vigencia de 72 horas. También a partir del 20 de enero, para ingresar a los centros de estética, los clientes deberán contar con una tarjeta verde básica. El pase primario se obtiene con la vacuna, el tratamiento Covid, un hisopo de antígeno válido de 48 horas o un hisopo molecular válido de 72 horas.