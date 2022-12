Enlaces Hackaday: 4 de diciembre de 2022

¡Bueno, esto es vergonzoso! Imagínese enviar un rover multimillonario al fondo de un antiguo lago en Marte solo para descubrirlo después de un año de excavar en las rocas. Puede que en realidad no sea un lago después de todo.. Esta parece ser la impresión que el cráter Jezero está obteniendo de los científicos planetarios después de observar los datos provenientes de perserverancia desde entonces aterrizaje clavado En lo que parece ser un lago seco, completo con un sistema de delta fluvial. Una mirada más cercana al sedimento perserverancia El muestreo revela una gran cantidad del mineral olivino, que es raro en la Tierra cerca de la superficie porque reacciona fácilmente con el agua. Encontrar tanto olivino cerca de la superficie de Jezero indica que alguna vez no fue toda esa agua, o que el agua estaba principalmente fría. Los resultados se limitan a donde ha estado el rover, por supuesto, y lo bueno de tener ruedas es que puedes ir a otro lugar. Pero si esperaba señales claras de que Jezero fue una vez un lago lleno de vida, es posible que tenga que esperar.

En otras noticias espaciales, tenemos que admitir que la NASA se tomó un poco el trabajo en el podcast hace un par de semanas por no estar a la altura de los increíbles estándares de SpaceX en términos de kits de lanzamiento SLS. Sí, el lanzamiento nocturno es increíble, pero no tener todas esas cámaras internas como el Falcon nos ha dejado un poco planos. Pero teníamos que ser pacientes, porque Las imágenes de Artemis 1 son simplemente impresionantes. No teníamos idea de que la NASA había instalado cámaras en los paneles solares de la nave espacial Orion, que actúan un poco como un palo selfie y permiten que la nave espacial esté en primer plano con la Tierra y la Luna en el fondo. Ver la Tierra desde la distancia de la Luna nuevamente por primera vez en 50 años fue un verdadero placer, y tener nuestro satélite encuadrado al mismo tiempo es una gran ventaja.

Todos sabemos cómo las mareas algorítmicas de noticias van y vienen en Internet en estos días, pero incluso cuando lo esperas, puede ser molesto ver que noticias relevantes aparecen repentinamente en tu feed. A saber, encontramos un par de historias esta semana de autos eléctricos que sufrieron graves daños en las estaciones de carga. el primero fue Un informe de un conductor de Ford F-150 Lightning de que un cargador rompió su camión. El usuario informa que mientras abordaba una estación de Electrify America en Oregón, escuchó un fuerte estruendo antes de que el Charger y su costoso auto se apagaran, lo que requirió que lo remolcaran a un concesionario Ford para repararlo. por separado, Según se informa, un cargador BC Hydro en Vancouver ha entregado al menos dos vehículos eléctricos, uno de los cuales incurrió en $6,300 en gastos de reparación. No hay información sobre la naturaleza del daño, por supuesto, y BC Hydro afirma que el cargador ha sido dado de baja. No podemos evitar preguntarnos qué nos dice la simultaneidad de estas dos historias sobre el estado de las estaciones de carga en general.

También de “¿No es eso raro?” Los archivos e informes aparecen en todo el mundo Las luces LED de la calle de repente se vuelven moradas. Por lo general, las luces de calle LED de color blanco azulado intenso en lugares como Wisconsin, Florida, Carolina del Norte, California y otros lugares brillan con un tono misterioso pero hermoso de color púrpura oscuro. Cuando vimos esta historia por primera vez, pensamos que solo sería un problema con los fósforos en los LED COB, posiblemente desvaneciéndose y dejando que la luz ultravioleta básica brille. Y, de hecho, esa es la conclusión a la que finalmente llega esta historia, al menos para las luces de Vancouver que parecen sufrir una distorsión del revestimiento de fósforo debido al daño por calor. El artículo va más allá y culpa a los “problemas de la cadena de suministro” en curso por el problema, que honestamente no es difícil de comprender.

Finalmente, ¿puedes convertir el auto en una estatua de sal? No, no puedes, pero si sigues los pasos del artista James Burdle, quizás puedas Reserva un coche autónomo con unos kilos de sal. James descubrió que rodear su automóvil con una doble línea discontinua de sal hacía que el automóvil pensara que podía atravesar la barrera y no romperla. Entonces el auto simplemente falló y se quedó dentro de los círculos salados. Nos gustaría profundizar un poco más en esto: no está claro qué automóvil es, pero hay un comentario en un video de Vimeo que afirma que es un Seat Ibiza 2006, sea lo que sea. No es probable que el joven de 16 años conduzca solo, por lo que probablemente tenga sensores de carril.