Engaño histórico de la “nueva regla de Facebook” para sus fotos y privacidad

Las llamadas cadenas St. Anthony han estado circulando durante años, un tipo de actividad de spam que los usuarios de las redes sociales ven de primera mano. En estos días, esa era la “nueva regla de” fantasma Sitio de redes sociales de FacebookSobre las fotos que publicas en la plataforma y tus fotos agregar, a Truco Evergreen que vuelve periódicamente pero esta vez con la variante Facebook / Meta.

aquí estás Texto Común en estos días:

No existen tales reglas. Además, el texto es literalmente similar a Trabajo Ya cotizado en 2019:

No olvides que mañana comienza la nueva regla de Facebook donde pueden usar tus fotos. ¡¡¡No olvide la fecha límite hoy !!! Se puede utilizar en juicios en su contra. Todo lo que ha publicado es público a partir de hoy, incluso los mensajes eliminados o las fotos no están permitidos. No cuesta nada simplemente copiar y pegar, es mejor prevenir que lamentar. Canale 13 news habló sobre el cambio en la política de privacidad de Facebook. No doy permiso a Facebook ni a ninguna entidad asociada con Facebook para usar mis fotos, información, mensajes o publicaciones, ya sea en el pasado o en el futuro. Mediante esta declaración, notifico a Facebook que está estrictamente prohibido divulgar, copiar, distribuir o tomar cualquier otra acción en mi contra en base a este perfil y / o su contenido. El contenido de este perfil es información privada y confidencial. La violación de la privacidad puede ser castigada por la ley (UCC 1-308-1 1 308-103 y el Estatuto de Roma. Nota: Facebook ahora es una entidad pública. Todos los miembros deben publicar una nota como esta. Si lo prefieres, puedes copiar y pegar esta versión. Si no publica una declaración al menos una vez, implícitamente permitirá el uso de sus fotos, así como la información en las actualizaciones de estado de su perfil. No las comparta. Copie y pegue. Su nuevo algoritmo elige el mismo número de personas, alrededor de 25, que podrán leer tus publicaciones. Por lo tanto, mantén el dedo en cualquier parte de esta publicación y aparecerá la palabra “copiar”. Haz clic en “copiar”. Luego, ve a tu página, comienza una nueva publicación y ponga su dedo en cualquier lugar del campo en blanco “Pegar” saldrá y presione pegar este es el sistema.