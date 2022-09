Energía, Italia separa el precio de la electricidad del precio del gas

Escucha la versión en audio del artículo

Italia abrió el primer capítulo entre el precio de la electricidad y el precio del gas. El ministro para la Transformación Ambiental, Roberto Cingolani, anunció que firmó el decreto de “liberación energética” que permite la venta y retiro directo de energía eléctrica producida a partir de fuentes renovables de la GSE a empresas interrumpibles como las empresas intensivas en energía. “He firmado el Decreto Ministerial de Liberación de Energía por el que se destinan 18 TWh, mediados por GSE, a la clase industrial de las provincias a un precio controlado de 210 euros el MWh, en un momento en el que el coste de la luz supera los 450. Es menos de la mitad. : Esto lo adjudicarán las subastas de GSE. Esperamos que reduzca la factura de energía para los usuarios de energía. Estamos estudiando algo así sobre el gas y veremos más adelante”, anunció Cingolani, en referencia al proyecto para aumentar la extracción. capacidades para los operadores en Italia a cambio de precios de venta administrados para las empresas Luego, el ministro pronosticó el proceso de alineamiento con las medidas relacionadas con el llamado “desacoplamiento” que Adoptó la Comisión Europea.

Él dijo: “La Comisión ha establecido un techo de 180 € por megavatio-hora para la generación de energía renovable – dijo – por lo que estamos lo suficientemente cerca. Estaríamos muy dispuestos a adaptarnos a un precio más bajo. También hemos hecho lo que podemos para Valorando el coste para la sociedad.210 euros no es un precio bajo, pero también hay que tener en cuenta que no se pueden impedir las inversiones” en este sector.

Motivado por los periodistas, Singolani volvió a hablar de negociaciones a nivel europeo para adoptar un precio máximo del gas, y expresó su optimismo sobre la posibilidad de que nos reunamos a finales de mes hacia una solución común en la línea de lo que es propuesto. de Italia.

“La semana pasada tuvimos una reunión de ministros de energía en la que todavía teníamos que discutir el enfoque a seguir para establecer el techo de precios. Explicó que todavía no hay dirección. Tras un acalorado debate, la mayoría de los estados miembros reconocieron que el precio máximo es la única forma europea de poner fin a la volatilidad del FTF. La comisión recibió el mandato de elaborar una propuesta para fin de mes: esto no existía antes de la reunión. En los últimos días, nosotros y otros 4 estados miembros hemos sido convocados con técnicos para discutir el paquete final para el precio tope en la comisión. Un consejo extraordinario de ministros de energía se reunió el 30 de septiembre para poner fin al tema. Luego se habló de un tope solo al gas ruso y se comprobó que sería anómalo tener un tope a un tipo de molécula y otra similar, siendo producida en otro lugar, no. La tendencia ahora es hablar de un tope generalizado al metano proveniente de los gasoductos, no del GNL. El 30 de septiembre, necesariamente debemos converger en esto. Podemos tener excelentes posibilidades de implementar la propuesta”. Cingolani también aseguró el nivel de stocks de gas alcanzado en Italia y que cualquier plan de racionamiento es más que adecuado frente a lo que pueda exigir la Unión Europea.

En cuanto a las cantidades de gas, reitero que el trabajo del gobierno nos ha puesto a salvo -dijo-. Hoy tenemos stock al 86,7%, el objetivo era el 90% a fines de octubre. Llegamos temprano: Hoy (ayer, nota del editor) firmé una carta ordenando a Sanam que vaya un poco más allá, si podemos llegar al 92/93% tendremos más flexibilidad en los momentos de máxima absorción invernal, ojalá no haya .”