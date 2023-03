Energía del movimiento de las olas, el primer ISWEC conectado a Pantelleria

Créditos: Eni

Logros italianos en la explotación de la energía de las olas

(Rinnovabili.it) – Pantelleria será la primera en explotar en Italiaenergía de olas para suministrar electricidad. el dispositivo Suplemento ISWEC que se encuentra en aguas sicilianas para estudios y pruebas desde 2012, fue conectado ayer a la red de la isla. El estreno nacional y mundial muestra casi 20 años de compromiso y ahora está entrando en una nueva fase. La pequeña fábrica marina no solo contribuirá a las necesidades de Pantelleria, sino que también servirá como base ilustrativa para el desarrollo de una segunda generación de máquinas para la explotación del mar.

¿Qué es ISWEC y cómo funciona?

ISWEC, abreviatura de Transductor de inercia de olas marinas, es un transductor de ondas. En comparación con otros dispositivos fabricados para el mismo propósito, se destaca por la falta de restricciones fijas en el fondo del mar, así como los componentes en el movimiento relativo en el agua. Todo el conjunto de conversión está alojado en un entorno sellado dentro del cuerpo del flotador para garantizar un impacto medioambiental mínimo. volteo de auto? a sistema de rotación Consistía en dos volantes de 10 toneladas colocados alternativamente y montados en un entorno estanco del casco con generadores eléctricos. El dispositivo produce electricidad al acoplar el movimiento oscilante del casco y el movimiento giratorio de los volantes.

Los puntos fuertes de ISWEC son la modularidad (la unidad de giro se puede cambiar para cambiar la potencia nominal del transformador), la fiabilidad, la competitividad (el coste puede competir con el coste de generación de electricidad diésel) y la adaptabilidad a las diferentes condiciones de las olas (la potencia de salida se maximiza gracias al control del dispositivo basado en el tiempo y el mar). datos).

el proyecto esta firmado Eni, Politécnico de Turín y onda de energia srl – una rama de la universidad – y representa una de las tecnologías más avanzadas en Italia para explotarEnergía de las mareas. Detrás de años de estudios y pruebas. El primer concepto data de 2006 pero para llegar a la versión final en escala 1:1 tuvimos que esperar a 2012. En agosto de ese año, los tres socios instalaron un litoral de Pantelleria de 800 m y un ISWEC de 8x15x4,5 m de 35 m de profundidad, equipado con La potencia máxima es de 260 kW..

Desde entonces, el consorcio ha estudiado funcionamiento y rendimiento, a la espera de la ampliación de la canaleta y posterior conexión a la red de distribución. Pero Pantelleria one no es el único transductor inercial de ondas marinas en funcionamiento en la actualidad. Eni, Polito y Wave for Energy han llevado a cabo un segundo proyecto piloto con una capacidad nominal de 50 kW, en las aguas de Rávena.

Energía de las olas, potencial

El mar es probablemente la mayor fuente de energía renovable del mundo. Estimaciones recientes consideran que el agua del mundo probablemente tenga una capacidad disponible de 2,7 a 3 teravatios, lo que equivale a más de 20 000 TWh al año. En este sector en general, la energía de las olas en alta mar proporciona una de las fuentes renovables más confiables y predecibles. Es continuo y tiene una densidad de energía mayor que la del viento y el sol. No solo.

Como explican los tres socios en un comunicado de prensa, la tecnología de ISWEC tiene un bajo impacto en el paisaje. “elEl dispositivo aparece solo 1 metro por encima del nivel del agua. Además, ISWEC puede integrarse idealmente con otras soluciones de producción de energía renovable en el sector marino, como la energía eólica, en términos de valorización de los sistemas de conexión a la red e integración dentro del área marina, y la optimización de la conversión de energía disponible”.