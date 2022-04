Encuentro de Charles Mingus

Tenía predicciones, Charles Mingus. Por ejemplo, nacido el 22-4-22. Un número de políndrome es suficiente, que lo determina de antemano. Así, la muerte de Charlie Parker le fue anunciada por un trueno. Y se parece a un trueno triste y penetrante Epitafio, La sinfonía que escribió sabiendo que sería interpretada después de su funeral. Era el 5 de enero de 1979. El hombre que leía, hacía frente y movía las caderas en el contrabajo como un luchador, estaba inmóvil en una silla de ruedas. El que se pasa la vida mordiendo el aire, apuñalando la fila de amigos-enemigos interminables, comiendo demasiado, gritando demasiado, teniendo sexo como un loco, tocando música como Dios y escribiendo, está en el centro de la explosión. El volcán se congeló y quedó paralizado por la enfermedad de Lou Kerrick. Fue a Gournavaca, México para probar su último tratamiento. Healer Pasquina intenta un ritual en la oscuridad. No pasó nada. Mingus tiene 56 años. Al día siguiente, 56 ballenas, según la leyenda, desembarcaron en el Golfo de México.

La cuarta esposa, Sue Graham, una mujer blanca, rubia y hermosa, no tuvo tiempo de verlos. El genio de la música contemporánea tomó las cenizas de ese anciano loco y enojado y las esparció en las aguas del Ganges.

Cien años Mingus es un círculo sin fisuras, una espiral. Rendirle homenaje no es fácil, pero es necesario. Esfuerzos, celebraciones, eventos, encuentros proliferan por todo el mundo, bajo el neumático de muchas viudas infatigables. Festival de Jazz de Vicenza El 11 y 12 de mayo el contrabajista invitó a Furio de Castri a repasar un proyecto tan importante como “Furious Mingus”, pero el saxofonista David Murray (en el 17 Detro Communal, junto a Shabaka Hutchings en Second Sox) ya tiempo completo papel de Charles Las canciones también serán interpretadas por Doctor 3 el 19 de mayo (es decir, Danilo Rhea, Enzo Pitropoli y Fabricio Sfera). Mientras tanto, la Giorgonal della Musica le dedica más de un capítulo del podcast Along Game Box editado por Enrico Bettinello. Coconino Press / Fandango Acaba de publicarse la novela gráfica de mayor valor. Se titula simplemente “Mingus” y es una referencia a los textos y dibujos de calabazas de Flavio Masaruto.. Y Ferruccio Geromini tiene razón al escribir en Artribune: “No es solo otra biografía de cómic fácil y artificial, sino un intercambio de sentimientos preciso y sincero que alineó algunos capítulos notables como muchas partes de una obra de teatro larga. Vinilo, el mejor posible, o quizás el mejor álbum conceptual, completo Brillando en la vida, el arte y la existencia”. Tum Tum del corazón se deja utilizar sólo una base rítmica, léase.

Mingus, Mingus, Mingus: no un nombre, sino un verbo, orientado a la acción, instinto. Entonces, en esa obra maestra, Jeff Dyer resume que él es Bodegón con el estuche de calcetines.

Un verbo, como su música. Ahora enojado, ahora digno y melódico, ahora primitivo, virtuoso, siempre poderoso. Dos tipos acostados en una partitura. La lección de Hart Pop, Schoenberg, Pablo Castles, Duke Ellington, Charlie Parker, Theonius Monk, Max Roach como socio de un sello discográfico irresponsable.

La combinación de referencias y su arte en el centro, la capacidad de trascender estilos con un claro zumbido en la evolución del comienzo. Pithecanthropus ErectusY en el set del Ballet Infernal Santa negra y mujer pecadora, Cuadro paranoico delirante pero muy vivo, con notas escritas por su psiquiatra. En el medio está el blues, por supuesto, ahora swing, ahora convertido en pop, ahora lección libre y desarrollo limpio. El blues y las distorsiones políticas del poder blanco contra Estados Unidos. Pero todo el apetito loco y turbulento de los mingus. Sónico, erótico, gastronómico, cultural.

Híbrido conmemorativo para el artista genéticamente mixto. La madre es mitad china y mitad india, el padre nació de una mujer sueca y un hombre negro.

“Yo soy tres. El primero siempre ocupa el centro, indiferente, sin emoción, el segundo ataca como un animal aterrador, temiendo que lo ataquen. Luego hay una persona que es cariñosa, tal vez más., (.. .) sin confiar en todos y leyendo tratos. Quiere destrozarla y matarla si se da cuenta de que la han engañado apoyándose en firmar, trabajar a costo o gratis. Pero puede. No lo hagas”.. Escribió Mingus línea descendente (En italiano) Peor que un bastardo, publicado por Marcos y Marcos y BigSur), su autobiografía fue publicada en 1971. Flujo imaginario de recuerdos: desde recuerdos de violonchelo cuando era niño hasta el encuentro con el Calendario Rojo, el autor de Double Pass. Después de todo, la sombra perpetua del sexo, la violencia, la vida abusiva, la enfermedad mental y el racismo. “Si dos blancos se aprietan las gafas es racista. Dejo de jugar”, dijo. Esto se aplica a todo mitos de febe.

Tres en uno. Para citar las preocupaciones de Pessoa, una prolijidad en sí misma. Dios puede ser llamado en cualquier idioma, puede “conseguir” 23 mujeres en una noche (mejor que un pájaro), y Lloraré hasta la muerte de Eric DolbyPrecioso saxofonista, poeta y flautista, se dedica tanto tiempo erick, Esa pieza más tarde se convirtió en una solicitud. Eric se llama el hijo de Dolby Mingus, por supuesto, un fascista. Despiadado y gentil como uno, Charles, quien le enseñó al gato a usar el baño humano, le dijo a otro maravilloso fiatista, el ciego Rahman Roland Kirk, que un huevo es como el sol. Círculo y amarillo. Eso es todo: conjunto impresionante.

La esquizofrenia es el símbolo estilístico de este gigante del jazz. Pero él es música inmortal, llena de vida, vibrante y salvaje. Los sonidos de la ciudad de fondo, sus gritos, su voz. Y los surcos de vinilo están obligados a tener unos fuegos artificiales de arte redondos y amarillos. Mientras el sol se pone sobre el cielo mexicano. Los volcanes humanos en Guernsey todavía parecen haber pasado por alto el océano. Somete a 56 ballenas y luego las envía al diablo, agitando el arco del contrabajo.