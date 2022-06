Encontraron dos nuevos cráteres en la superficie de la luna y descubrieron un nuevo misterio

El sitio de impacto real está entre los sitios predichos por el Sr. Gray y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, cerca del sitio de la NASA. “Estuvo dentro de los márgenes de error que calculamos”, dijo Gray.

También fue una suerte que el equipo del Orbitador de Reconocimiento Lunar llenara los vacíos, llamados gores, en la jerga de los cartógrafos, en las imágenes. “Como creía Murphy, eso afectó lo que era una de las injusticias”, dijo el Dr. Robinson. “Si no me hubieran alertado, no habríamos tenido una foto antes”.

Los científicos pueden haber encontrado finalmente el lugar del accidente. La suciedad arrojada por el hoyo excavado suele ser más brillante y se oscurece con el tiempo. Así identificaron los científicos los cráteres causados ​​por las 5 fases de Saturno.

Pero todavía están buscando un pequeño punto brillante en el pajar de la luna.