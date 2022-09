EN VIVO TMW – Lazio, Sarri: “¿El dedo medio en el campo? Nos reímos de ella con Marroccu”

Terminó hace unos momentos. Lacio Verona (Resultado 2-0) Y pronto, en la barriga del Olympique, se espera que Biancocelesti entrene maurizio sarri. En TuttoMercatoweb.com texto en vivo del partido!

21.01 – El juego comienza:

Aunque el gol llegó tarde, el equipo lució tranquilo:

“El partido fue duro, Verona es un equipo duro, dinámico y agresivo. El uno contra uno en todas las áreas crea problemas. El equipo fue bueno en ser paciente”.

¿Cuál es la señal en el proceso de crecimiento?

“En estos dos juegos todos dieron una buena respuesta al crecimiento, creo que jugaron 18 o 19 jugadores. En la delantera, estamos un poco limitados en este período, estamos pidiendo demasiado, quizás demasiado, a los jugadores atacantes”. “Ojalá Pedro regrese de inmediato. Ahora estoy más contento con la solidez defensiva que con los goles marcados. Si pudiéramos revertir la tendencia defensiva del año pasado, marcar 75 u 80 goles no nos cambiaría mucho. La dureza es la cualidad clave”. para trabajar en.”

Hay una foto de su dedo medio hacia el asiento de Verona:

“Conozco al director Marroccu desde hace muchos años. Me dio la impresión de que me pidió que me sentara y le respondí. Luego le explicamos y nos reímos del episodio. Me dijo que me callara, que no me sentara”. .”

Cuando entra Luis Alberto marca la diferencia…

“Cuando entra con rivales cansados, sus cualidades se destacan aún más. Puede ser el hombre decisivo. En la primera media hora sufriría también”.

¿El Provedel largo arroja una solución?

“Había que recorrer un largo camino pero muchas veces largo y pegado al suelo. Su forma de jugar te lleva a ver muchos espacios detrás de ti, y te llevan a buscar ese tipo de solución. Que debemos buscar en absoluta necesidad”. .”

¿Se crea química con los fans?

“Cuando tienes la sensación de estar en tu entorno, significa que las ventajas son de todos. No es fácil sentirse bien con un entrenador que siempre es tan criticado. Siento que este entorno es mío, me siento parte de ellos”. Me hace feliz.”

Comentar sobre la conexión Cancellieri al final?

“No lo vi después del partido. ¿Cómo funciona el VAR? Tampoco lo entendí”.

¿Debut como titular de Casale y Marcos Antonio?

“Casal estuvo cinco minutos un poco nervioso, luego se deshizo. Marcos no hizo un partido perfecto para sus características, pero tiene un gran regate y carácter. No se esconde, quiere el balón incluso con el hombre alrededor. Estas son actuaciones que nos dan confianza en el futuro.

21:14 – Finaliza la rueda de prensa.