En Venecia se celebra con una exposición llamada The Living Sea

Celebrado el 8 de junio el planeta azul. Ahí Día Mundial del Océano Nos recuerda cómo el 70% de nuestro planeta ha estado cubierto por agua desde que fue establecido por las Naciones Unidas en 2008. Liberan más del 50% de oxígeno. Respiramos porque son capaces de absorber un tercio del dióxido de carbono producido por el hombre porque funcionan Regulador climático Por qué proporcionan un sustento a miles de millones de personas. No solo esto, con la ayuda del fuego puedes soldar. Finalmente, los océanos son extraordinarios. Criaturas del mar: Peces, mamíferos, invertebrados, biodiversidad constantemente asombrada con nuevas criaturas descubiertas. Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico Cinco océanos generalmente aceptados. Cada uno de ellos es un mundo insano, menos conocido y solo con una profundidad comparativa: los cráteres más profundos en fosas como las Marianas, que pueden alcanzar profundidades de hasta 12 kilómetros y son desconocidos en su morfología y práctica. Sus ciudadanos específicos. El mar que vive en Venecia para celebrar el Día Mundial de los Océanos Celebrar tal biodiversidad y biodiversidad con el Día Mundial ciertamente sirve como una advertencia para su conservación. Especialmente porque‘Contaminación Debido al plástico, el pesca ilegal Y la sobrepesca (sobrepesca), La Perforación en el ÁrticoIndicar la pérdida de arrecifes de coral y el aumento del nivel del mar Principales amenazas Los mares deben protegerse de ella. Así, la primera Venecia que alberga hoy mar vivoExposición de Fotógrafo Ambiental Hussein Aga Khan y directora Simón Piccoli, Transmitir el patrimonio único e irreversible que representa el mar y sus criaturas. Del 9 de junio al 11 de septiembre, la exposición contará con tres emocionantes escenas que cuentan la historia de los océanos de la Tierra. Venecia Giancarlo Likapu Museo de Historia Natural. mundos submarinosIsla de TongaPacífico, en mar Rojo y el agua circundante México Eran verdaderamente un remanso de biodiversidad, que Hussein Aga Khan y Simon Piccoli, amigos de toda la vida, quisieron contar con sus fotos y videos. Los dos, nacidos en 1974, conocieron a Hussein Aga Khan, fotógrafo y autor de libros y exposiciones, y a Simon Piccoli, director de documentales submarinos, durante un viaje con delfines dirigido por Simon en Sadaya, en el Mar Rojo, en 2014. delfines Se puede ver una tribuna larga y una manada de Dukong cercana, extraña y tranquila. “Durante los próximos años, dicen los organizadores de la exposición, pusieron su mirada en Vavu, una de las dos islas principales. tonga En sus aguas profundas, cada verano, nacen ballenas Islas RevillacigedoEn la costa de México, hay tales megafaunas Mantarrayas marinosCabeza de martillo y tiburones gigantes Tiburones ballena: Es el pez más grande del océano que solo come plancton. La fotografía al servicio de las causas medioambientales Para hablar de tres lugares tan fascinantes y diferentes, el escenario del mar vivo nella galería de cetáceos En el Museo de Venecia, se fotografiaron impresiones de gran formato de Hussein Aga Khan durante sus viajes, en conversación con las ideas del autor y las pinturas premiadas de Simon Piccoli. La exposición se lleva a cabo Marevivo Onlas Quién colaboró ​​para hacerlo realidad Centrado en la naturalezaLa Asociación Suiza fue formada por Hussein Aga Khan para crear conciencia sobre las causas ambientales a través de la fotografía y para financiar las mejores organizaciones benéficas del mundo para especies específicas y organizaciones ambientales. Como la celebración del Día Mundial de los Océanos coincide con el tema de la conservación, la exposición se desarrollará con una serie de encuentros sobre los temas de mayor actualidad relacionados con los problemas que afectan a los océanos y los océanos: desde las amenazas a la biodiversidad marina hasta la alimentación. Transición de los microplásticos a la contaminación por el acabado de tiburón o el “acabado” de tiburón. Artistas en exhibición En la imagen: Hussein Aga Khan im Simone Piccoli Hussein Aga Khan Comenzó a una edad temprana a bucear y fotografiar especies de animales marinos y terrestres en muchos hábitats y en diferentes áreas geográficas con el fin de centrarse en la protección del medio ambiente. Su último libro, “El mar vivo”, se publicó en mayo de 2022. Simón Picoli Es camarógrafo e instructor submarino, produce cortometrajes sobre la vida marina y realiza talleres y conferencias. Ha ganado numerosos premios en certámenes internacionales de cine. En la imagen: Simón Piccoli Conn Todas las fotos que acompañan al artículo se exhiben en la Exposición Living Sea de Venecia.

“Aficionado a la cultura pop amateur. Jugador apasionado. Fanático de la música. Amante malvado del alcohol. Experto en televisión. Orgulloso defensor de la web”.