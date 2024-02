En los Estados Unidos de América, Trump también gana las elecciones primarias republicanas en el estado de Carolina del Sur. Challenger Healey: “No me rendiré”

Nueva declaración clara para Donald Trump En las primarias republicanas para determinar el retador Joe Biden En las elecciones presidenciales del próximo otoño. Con aprox. 60% de los votos El expresidente ganó fugazmente en Carolina del Sur, estado que otorga derecho a 50 superdelegados nikki haley ¿Quién era el gobernante aquí? “Otra victoria Mejor de lo esperado. Al comentar sobre el resultado, Trump dijo: “Es una noche maravillosa: ahora iremos a Michigan y luego al Súper Martes”. “Nunca había visto a republicanos tan unidos”, dijo el expresidente, asegurando a sus seguidores que una vez elegido, abordaría y resolvería inmediatamente la crisis de inmigración. “No abandonaré esta lucha “Cuando la mayoría de Estados Unidos no aprueba a Trump y Joe Biden”, fueron las palabras de Haley.

A pesar de esta victoria, el camino hacia… casa Blanca No se puede decir que Trump esté en declive. ahí esta su Problemas legales y juicios. Lo que podría interferir con la campaña electoral, afectándola en caso de ser declarado culpable. Incluso si es Trump convicto Si continuara postulándose, e incluso gobernando, no está claro si los votantes lo considerarían apto para la presidencia. Luego está la cuestión de los votos de Haley: si Trump gana la nominación, no podrá dar por sentados los votos del ex embajador. ¿Quién votó por Haley? Es poco probable que vote por Trump en las primarias, y esto podría debilitarlo en un posible enfrentamiento con Biden. Sin embargo, a favor del expresidente llega una encuesta informal de la Conferencia Conservadora Americana con un consenso del 94% en su contra. 5% de Halley. Trump realmente ganó las primarias Iowa, Nuevo Hampshire y Nevada. Votación el próximo martes Estado de Michigan.