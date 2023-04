En los archivos confidenciales, utilice los cuatro escenarios que podrían conducir a una escalada – Corriere.it

El documento establece que es probable que la guerra se prolongue. Pero sí describe cómo cualquier escenario o el peor de los casos podría conducir a una escalada en Ucrania, o no tener un impacto material en la progresión de la guerra.

Entre los documentos clasificados de la inteligencia estadounidense, que se difundió en la red tras la filtración y obtuvo Los New York Timeshay uno especifica 4 escenarios – específicos “bufón» – que puede afectar el curso del conflicto en Ucrania.

Esta situación, nuevamente según el documento, solo puede ocurrir bajo dos condiciones. Es decir, si “el oligarca cuestiona el proceso de toma de decisiones de Putin y el personal militar ruso y no aborda la escasez de municiones”. Así que el escenario parece improbable en este momento.

4. Muere Putin

Sin embargo, a la muerte de Putin, no se encontró Los New York Times No Agencia de noticias Proporcionan detalles.

Pero según otros documentos, la burocracia del Kremlin y el liderazgo militar ruso trabajaron para sabotear la guerra en Ucrania, mientras que Putin estaba ocupado con una ronda de quimioterapia para tratar su cáncer. Los rumores sobre las condiciones de salud del líder de Moscú se han estado persiguiendo durante meses, con confirmaciones y desmentidos de sus supuestos problemas.

Un diputado, a quien se le ha entregado un documento, lo da por sentado: “El 17 de febrero nos enteramos de un supuesto complot para desbaratar una llamada ‘operación militar especial’ en un intento de sabotear al presidente Putin.

Según una fuente familiarizada con los funcionarios del Kremlin, Rusia planeaba trasladar recursos de Taganrog a Mariupol para centrar la atención en el frente sur.

elSe sospecha que el plan de ataque es una estrategia concebida por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Nikolai Patrushev, y el jefe de gabinete, Valery Gerasimov, supuestamente para sabotear a Putin. Según la fuente, el general se opuso al ataque. Le dijo a Putin que las capacidades del ejército ucraniano eran superiores y que Rusia sufriría grandes pérdidas si continuaba con la ofensiva.

La fuente informó el 22 de febrero que Gerasimov planeaba continuar con sus esfuerzos para sabotear la ofensiva, prometiendo interrumpir la llamada operación especial militar para el 5 de marzo. Cuando Putin debería haber iniciado un curso de quimioterapia y así no poder influir en la guerra.