En la Escuela de Arte del Globo con Caterina Foti. El arte se hace con globos.

Creatividad, destreza, visión, precisión. Estas son algunas de las cualidades necesarias para convertir simples globos en verdaderas obras de arte. En el Hotel Cube de Rávena, se retiraron ayer, domingo 30 de abril. Curso “Arte con Globos para Principiantes”.

LLa autora es Caterina Foti. Se detuvo en la ciudad de los mosaicos de la provincia de Messina, donde vive, para exponer todas las técnicas a los aprendices, ansioso por emprender un nuevo camino que les funcione o mejore sus conocimientos.

“Hace como 4 años hice un cambio en mi vida Con el inicio de este nuevo trabajo nace por casualidad –dice Foti-. Antes tenía una papelería y luego la cerré para abrir una tienda exclusiva para todo tipo de festivales. Mientras tanto, no me detuve, tomando lecciones y aprendiendo técnicas más detalladas hasta que me convertí en maestro.

Messina, madre de 4 hijos, está muy interesada en el mundo de los globos de colores. Se mudó a México y luego a Brasil para colaborar con otros grandes artistas de globos. y ganó títulos cada vez más importantes, de modo que a partir de enero se convirtió, junto a Luisa López de Pescara, en Director Asociado de Certificación Internacional AQB, Eso significa “Artista Calificado de Globos”. Es una calificación internacional en manos de unas sesenta personas en Italia.

“Mi deseo – finaliza Foti – es Construir una gran familia Los globos permiten que todos en el mundo del arte intercambien ideas, proyectos y piensen en grande. El universo de los globos es ilimitado, lleno de técnicas de diagnóstico, y me detendré en cada región en una variedad de cursos populares. En octubre volveré a Rávena para estudios más avanzados. Y darme la oportunidad de conocerme mejor en esta maravillosa región”.