Algunas escenas de un vídeo filmado en Cisjordania y publicado por la agencia de noticias Agencia de noticias, Pantallas Tres jóvenes palestinos desarmados fueron alcanzados repentinamente por varias balas sin recibir ninguna provocación: uno de ellos murió y los otros dos resultaron heridos. El video no muestra de dónde provinieron los disparos, pero según pruebas que realizó Agencia de noticiasconsiderado muy estricto y confiable, fueron uno o más soldados de las FDI quienes abrieron fuego.

El enfrentamiento se produjo alrededor de las 2 de la madrugada del 5 de enero en Beit Rima, una ciudad de 4.000 habitantes situada a unos 60 kilómetros al norte de Ramallah, y fue filmado por las cámaras de vigilancia de una tienda.

En el video Vemos a unos diez hombres parados en medio de la calle, y en un momento determinado uno de ellos se arrodilla y toca algo en el suelo. Inmediatamente después, otro hombre, Nader Al-Rimawi, recibió un disparo en la pierna izquierda y cayó al suelo, y todos empezaron a huir. Dos hombres se acercaron a Nader para ayudarlo y también resultaron heridos: Asid Al-Rimawi, que murió poco después, y Muhammad Al-Rimawi, que resultó herido y trasladado al hospital. Nader también fue trasladado al hospital y sobrevivió.

En una escena posterior, varios soldados del ejército israelí aparecen acercándose a Muhammad y Asid, quienes yacían en el suelo, y luego se alejan después de unos cuatro minutos sin hacer nada.

El ejército israelí dijo Agencia de noticias Los soldados abrieron fuego porque pensaron que la persona arrodillada estaba inclinada para encender una bomba molotov. Pero el primer disparo no alcanzó a la persona arrodillada, sino a Nader, que estaba de pie. Nader dijo que la persona que se agachó en realidad estaba tratando de quemar algunos trozos de papel y varios objetos tirados por ahí para mantenerse caliente.

Otros residentes de Beit Rima confirmaron que el ejército no fue provocado y que los palestinos atacados no tenían intención de encender ningún explosivo. Un portavoz del ejército dijo que otros palestinos intentaron encender cócteles Molotov en Beit Rima esa noche, pero los participantes dijeron que no habían oído hablar de más enfrentamientos.

“Mis amigos y yo estábamos cerca de la rotonda cuando escuchamos a alguien decir que soldados israelíes caminaban por la zona. Muhammad Al-Rimawi dijo: “Nos quedamos allí, no sabíamos qué hacer y no teníamos nada con nosotros”. Agencia de noticias. “De repente, un francotirador empezó a dispararle a mi hermano, hiriéndolo. “Corrí hacia él para ayudarlo, pero a mí también me dispararon”.

Desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento extremista palestino Hamás el pasado mes de octubre, la violencia en Cisjordania ha aumentado significativamente. Ahmed Al-Rimawi, hermano de Mohammed, dijo que los soldados a menudo “entran en las ciudades y comienzan a disparar contra civiles”. Según las autoridades palestinas, unas 340 personas fueron asesinadas en Cisjordania durante los últimos tres meses.

La zona de Cisjordania se encuentra entre Israel, Jordania y el Mar Muerto. En teoría, está controlado por la Autoridad Palestina y, por tanto, controlado por Fatah, el partido del presidente Mahmoud Abbas. De hecho, Israel ejerce una autoridad casi completa sobre la región, y en las últimas décadas la ha ocupado con cientos de colonias, asentamientos que la gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales.