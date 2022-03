Alcalde renata blanco Ayer (jueves 17 de marzo) recibió en Barolo al embajador de México en Italia. Carlos Eugenio García de Alba Cepeda. Con el Cónsul General de México en Turín para Piamonte y Valle d’Asta, Alessandra Gianni, El embajador vino a Sri Lanka para conocer a la comunidad que formó una amistad especial con México en nombre del arte y dirige las instalaciones. Sebastián, el famoso artista Enrique Carbajal, Conocido por su trabajo monumental en acero y hormigón en todo el mundo.

Desde el verano de 2020, de hecho, no es difícil ver una serie de esculturas creadas por un artista mexicano paseando por las calles de Barolo.Uno que vino a Lanka después de una exposición temporal en Venecia Final y París Cooperación entre el Municipio, la Embajada de México en Italia y Diffusion Italy.

Desde entonces, las relaciones se han intensificado Sebastián Quería crear una instalación para Parolo El solar renovado ha sido seleccionado por la administración municipal Plaza CaputoCuyas misiones pronto serán completadas.

“Estoy tan contenta de haber ido a Barrow por primera vez y muchas veces te escuché dar las gracias por tu vino. – dijo el embajador Carlos García de Alba durante una pequeña ceremonia en el salón del consejo municipal dentro del castillo Falletti, antes de la llegada del WiMu -. Me interesó esta visita y felicito al alcalde por su talento y entusiasmo.

He venido aquí no solo por la amistad que me une Sebastien, un artista de renombre mundial, un hombre generoso y una verdadera fuerza de la naturaleza, pero creo que se puede hacer mucho más para establecer una asociación económica, comercial y cultural entre mi país y la libertad condicional de Italia, Piamonte. Entonces puede contar con la embajada y el diplomático para explorar el mercado al que su país siempre no le presta atención. Parole es el primer municipio de Italia en presentar una obra de Sebastián, lo que es un gran honor para nosotros.

El alcalde Bianco rindió homenaje al embajador a través del Magnum 2015 de Barlow, dedicado al fundador de Slow Food, Carlo Petrini, diseñado por un artista mexicano. “Estamos muy complacidos de recibir al Excelentísimo Señor Embajador García de Alba y con gusto trabajaremos para fortalecer aún más el vínculo que mantenemos entre nuestras realidades. – dice Renata Bianco -. Según Barlow, es un honor recibir a quienes ya están en el centro histórico, Nueva obra creada por Sebastián especialmente para nuestro país. Por eso hemos querido leer en detalle el mejor sitio del pueblo, a la entrada, en la plaza totalmente reformada.