Eliminatorias de Juventus Sub-23 en casa con Padua. bien palermo

Alejandría – El camino a la promoción. juventus sub-23: bianconeri Zawley De hecho, cayó en la ida de los octavos de final de la fase de repechaje a nivel nacional, ante Padua. Mokata, para decidir, es una red de Shiricho En la segunda mitad del partido. La Juventus se vuelve peligrosa en 5 cuando Iocolano servir de Graça Quien no encuentra la desviación ganadora, entonces el trabajo continúa. Sol con la izquierda Donnarumma Se desvía a tiro de esquina. Padua está a un paso de la ventaja en quince minutos cuando enamorado Haga clic para Seráfolo Que solo frente a la puerta Israel estropearlo todo acabando alto. Luego, a las 18, Della Lata no encontró la puerta con la cabeza. Cuando 32′ es una buena oportunidad para la Juventus con IocolanoGlobo que termina arriba. Muy peligroso a los 38′ igual Iocolano que toca el apuntamiento, pero el balón pega en el poste. La Juventus, que vuelve a intentarlo a los dos minutos, desde la conclusión nicolosi tobillo. En la segunda parte, en el minuto 10, el Padova se puso peligroso con Serafolo sin poder encontrar puerta. A las 13, algunos Biancoscudata protestaron con Shiricho Quien reclama el toque de la mano inzulinaPero el árbitro no ve forma de hacer sonar el silbato. Padova, de 21 años, pierde una buena oportunidad: Shiricho Sirve en la zona desde higo Qué cabeza desde una ubicación privilegiada termina justo afuera. Pero Padua ataca en 23 minutos: Seráfolo Sirve en la zona Shiricho con pulsos izquierdos Israel, 0-1. A los 37 de nuevo parecían intentarlo, con un epílogo para convertir Santini: sale muy fuerte. En la final, Juventus Sub-23 intenta recuperar la paridad: al final del tiempo reglamentario de Graça Ver el objetivo desviarse, a 1 minuto de recuperación Zweli Envuélvete a un lado. Padua también es peligrosa con Shirichopelota a un lado.