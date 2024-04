Elecciones europeas, von der Leyen lanza de nuevo la carrera: “La guerra no pertenece al pasado. En defensa no hay retorno a la inocencia”

“Nuestra próxima frontera en Europa es la defensa y la seguridad colectivas, una cuestión en la que no hay vuelta atrás a la inocencia”. Así, desde la Conferencia Conservadora Griega en Nea Demokratia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanza su campaña electoral como candidata por segunda vez al frente del poder ejecutivo en Bruselas. […]

“Hay mucho en juego en las próximas elecciones. Una Europa pacífica y unida está siendo puesta a prueba como nunca antes, tanto desde dentro como desde fuera”, añade, añadiendo que Rusia “no sólo busca borrar a Ucrania de la faz de la Tierra, pero su agresión es más amplia” y es evidente “a través Ataques híbridos contra EuropaLo que viene sucediendo “desde hace años, a través de ciberataques, manipulación de las redes sociales o explotación de los inmigrantes”. Von der Leyen afirma que Europa “nunca ha disfrutado de seguridad y prosperidad sin democracia”. Por eso las generaciones anteriores lucharon por liberarse de tiranos y fascistas. No necesitamos mirar muy lejos para ver esta lucha por nuestra democracia. nunca termina. En las próximas semanas y meses, nuestra tarea será contraatacar, y por eso estamos luchando en estas elecciones por Europa, por la democracia, por la prosperidad y la seguridad.