Elden Ring: el personaje comenzó el juego en un punto diferente, según el investigador de datos

Sekiro Dubi, un conocido minero de datos para los juegos “souls” de FromSoftware, descubrió recientemente evidencia de que… Área de inicio del Anillo de Elden (Después de la primera muerte, por supuesto) originalmente era Diferente al elegido para la versión final del juego.

Para aquellos que no lo saben, en Elden Ring, cada juego comienza con el personaje. Dentro de una pequeña iglesia. Una vez que salgamos, nos veremos obligados a llegar al área del jefe, donde probablemente encontraremos nuestro fin. Si no, el camino continúa hasta colapsar bajo nuestros pies. Alternativamente, podemos simplemente lanzarnos al vacío después de que aparezca el jefe, para no perder tiempo. En cualquier caso, nuestro personaje es transportado a la cueva, y desde allí regresamos a la superficie a través del ascensor.

Según Sekiro Dubi, originalmente Después de la primera muerte El jugador aparecerá en la playa al sur de la zona de inicio actual. Habría tenido más sentido, dado que la primera muerte nos hace caer por un acantilado al agua. La corriente habría empujado nuestro cuerpo hacia la orilla. Además, en la playa en cuestión hay una cueva que conduce directamente al punto de partida actual.

La última opción de FromSoftware, aunque menos lógica (¿cómo acabamos dentro de la cueva si estábamos en el agua?) Doble ventaja. En primer lugar, nos sitúa directamente delante de la zona de tutorial (muchos ni siquiera se dan cuenta) y también nos obliga a acceder al mundo abierto con un ascensor y abrir una puerta. El impacto de WOW es mucho mayor de esta manera. Aparecer en la playa, en un mapa ya abierto, tendrá menos efecto.