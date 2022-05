El virus porcino puede haber contribuido a la muerte del primer paciente trasplantado de corazón porcino

La infección por el virus porcino prevenible puede haber contribuido a la muerte del primer paciente que se sometió a un trasplante de corazón de cerdo, Revisión de tecnología del MIT mencioné esta semana.

David Bennett Sr., que tenía una enfermedad cardíaca grave, recibió un corazón de cerdo modificado genéticamente a principios de enero de este año, un hito importante en los trasplantes de animales a humanos. El Murió en marzo. Inicialmente, el hospital donde se realizó la operación dijo que se desconocía la causa de la muerte.

Pero el mes pasado, el cirujano de trasplantes de Bennett dijo en un webinar Que el corazón está infectado con citomegalovirus en cerdos, un virus que no infecta las células humanas pero puede dañar el órgano. Un alemán dijo que los corazones libres de virus trasplantados a babuinos sobrevivieron mucho más que los corazones infectados con el virus. estudio.

Bennett recibió un corazón de la empresa de biotecnología Revivicor, que produce cerdos modificados genéticamente. Se supone que está libre de virus, pero este virus en particular puede ser difícil de detectar, Joachim Diener, virólogo de la Universidad Libre de Berlín, Contar Revisión de tecnología del MIT. La empresa se negó a comentar sobre Revisión de tecnología del MIT Sobre el corazón y el virus.

No está claro qué papel jugó el virus en la muerte de Bennett. Pero si muere a causa del virus, no porque su cuerpo rechace el órgano, es probable que los grupos de trasplante no tengan que repensar su estrategia general. “Si se trata de una infección, potencialmente podemos prevenirla en el futuro”, dijo Bartley Griffiths, el cirujano de trasplantes, durante su presentación..