El video explica por qué los primeros humanos tenían naturalmente los dientes rectos y nosotros no.

Los dientes torcidos son muy comunes en nuestro mundo moderno. Nueve de cada diez personas Tienen al menos algo de desalineación en la boca. más 4 millones de personas usan brackets Solo en los Estados Unidos. No sé ustedes, pero yo todavía puedo sentir el impacto de mi experiencia con la ortodoncia. (Lo llamo “viaje” para que se sienta caprichoso y menos destructivo).

Sin embargo, esto no fue algo con lo que lidiaron nuestros antepasados. Gustos…Absolutamente. ¿Cómo no haber experimentado este misterio natural en la era moderna en un momento en que había un progreso tecnológico considerablemente menor?

Resulta que la tecnología puede ser la culpable, y un Vídeo de Ted Ed Explica todo.

Esta teoría se probó en animales como los monos araña y el lirax, a quienes se les dieron alimentos sólidos naturales y alimentos suavizados artificialmente. Efectivamente, las criaturas que comían alimentos blandos también desarrollaron mandíbulas más estrechas y dientes más curvos.

En pocas palabras: este problema tiene más que ver con el estilo de vida que con algo genético. Esta es la razón por la que diferentes personas en diferentes partes del mundo no se ocupan de los dientes apiñados, sino que tienen espacio para las muelas del juicio. Saber esto puede no alejarnos de los alimentos blandos, ciertamente no me hará renunciar a las galletas calientes y pegajosas en el corto plazo, una sonrisa perfecta y sin caries, pero definitivamente es algo para masticar.

Puedes ver el video completo, basado en una lección de un antropólogo dental ricardo scott, menos: