El vestido que llevó Elari Blasey en Celebrity Island el 23 de mayo: diseñador, marca y precio

esta noche, lunes 23 mayo 2022, A decimonoveno La apuesta Isla de las celebridades. Como siempre, es de esperar un episodio lleno de altibajos y emociones fuertes. entre los muchos Curiosidad El público italiano definitivamente está ahí para saber qué Pasará Vivir, pero también de qué vestirás Encantadora anfitriona para la ocasión. Conozcamos más detalles.

Celebrity Island se transmitirá esta noche, lunes 23 de mayo de 2022

Habrá uno nuevo esta noche. apuesta De la realidad más dura de todas, Isla de las celebridades. habrá anuncios En cuanto al horario. De hecho, la doble fecha semanal (lunes y viernes) ya se ha confirmado esta semana. Además, se recordará a los concursantes que el programa continuará una más Mes El partido final se llevará a cabo el 27 de junio.

Al igual que sucedió con Gran Hermano, la producción les permitirá Escoger Si continuar la competición o volver a Italia. Descubriremos estos detalles en vivo esta noche. Otro punto que se abordará será nominación. Esta noche en peligro de eliminación están los debutantes Luca Davre y Gennaro Olito, además de dos veteranos: Estefania Bernal y Roger Baldino.

Lo más probable es que el host también abra un archivo televisión flash En Playa Sgamada donde encontramos a Mercedesz Henger, Licia Nunez y Blind. Nicholas Vaporidis es ahora el tirano de las nominaciones, pero esta vez se le escapó. Ahora pasemos a la curiosidad de otro espectador, que es lo que vestirás Elari Blasey por este nuevo nombramiento.

¿Qué vestirá Elari Blasi en el episodio diecinueve de L’Isola dei Famosi?

Ilary Blasi es muy activo en las redes sociales, pero no le gusta revelar investigar que aparecerá en el episodio. Por esta razón, no hemos podido averiguar qué eligió para esta noche, 23 de mayo de 2022. Sin embargo, para no decepcionar a nuestros lectores, decidimos revisar lo que tiene. desgastado En el capítulo del viernes pasado, para que nos hagamos una idea.

En el episodio del viernes, Blasey entró al estudio con una trajes Hecho de satén colorido Celestial. Es un modelo cómodo confeccionado y de marca Patricia Bebé. allí falda Es largo hasta las rodillas y mangas Largo. Un traje único que resaltaba la belleza y perfección del físico de la presentadora. Para cerrar, elige dos sandalias desde Lou Sila, cuyo Modelo era Afrodita.

esta hecho en satín Hortensia azul, a juego con el vestido, y calado en el bajo. Finalmente se cubren con micro cristales Para añadir un toque extra de luz. En el sitio web de la marca A 780euros En el episodio del 23 de mayo, eligió un atuendo muy especial y muy apreciado.