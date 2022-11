“El tumor me hizo peor persona”. Hoy la influencer hablará en Tempo della Salute- Corriere.it

el pasado marzo vídeos Mencionó que descubrió después del análisis que tenía una Cáncer de páncreas muy raro . El rapero de Milán no ocultó su enfermedad, habló repetidamente sobre él en las redes sociales, informando a sus fanáticos sobre sus puntos de vista. condiciones de salud . Hace tan solo unos días en un episodio de Muschio Selvaggio, una charla de Youtube realizada por él y Louis Sall, declaró que para él el tumor no era una fuente de superación personal, como lo es para muchos. “Te dicen que cuando te enfermas descubres el sentido de la vida, pero desde mi enfermedad me he vuelto… Abatido – Deprimido , siendo peor, después del cáncer. ¿Por qué debo ser una mejor persona?

En Instagram, Fidez volvió a hablar de cMédico postoperatorio, que lo impresionó al principio. Y ahora esto le recuerda que somos pasajeros, y por eso debemos disfrutar el día: ‘No conozco a ninguno de ustedes que tenga cicatrices y le haya pasado lo mismo, pero al principio las repudie un poco’. . Me miré en el espejo y no me gustó. Pero en este período pude verla como Valor añadido Porque en realidad cada mañana que me lo lavo me recuerda cuánto hemos pasado y cuánto necesitamos disfrutar el día. Quería decirte: debemos estar orgullosos de nuestras heridas”.