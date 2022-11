El totalitarismo de Europa en el velo. Es una tormenta sobre los comerciales “islámicos” en la Unión Europea

Puede que pocas personas lo hayan notado, pero el Año Europeo de la Juventud está llegando a su fin. El objetivo de este Año Europeo de la Juventud era resaltar ante toda la Unión Europea la importancia de su juventud en la construcción de un futuro mejor: más verde, más “inclusivo” y más digital. Un año que terminó con estilo Con el lanzamiento de la Convocatoria Erasmus 2023 Y la dotación de un presupuesto de 4.200 millones de euros. Para celebrar la clausura del Año Europeo de la Juventud, el Comité Económico y Social Europeo ha tenido muy en cuenta colgar en las redes sociales unos vídeos de agradecimiento impregnados de las habituales palabras muy progresistas y políticamente correctas.

También informa libre, en un video, la Torre Eiffel es el telón de fondo de una manifestación en la que se destaca el gran cartel de Extinction Rebellion —la asociación ecologista extrema— además de las habituales banderas arco iris y gay. El habitual carro progresista e ideológico en el que está profundamente imbuida la Unión Europea. en este alboroto políticamente correcto Muy caliente, pero aquí y allá (al menos 6 veces) aparecen chicas con velo. Pero hablemos de los mismos políticos europeos que se solidarizaron con mujeres iraníes ¿Quién se opuso a la obligación de llevar el hiyab?

Cortocircuito en la UE en el velo.

Recientemente, el mes pasado, el presidente de la Comisión Europea dijo: Úrsula von der Leyenanunció la decisión de la Unión Europea Castigar a personas y entidades por su papel en el asesinato de Mohsa Amini y la violencia a la que fue sometido el pueblo iraní. Estamos con las valientes mujeres de Irán. Además, el apoyo de Irán a la guerra rusa contra Ucrania recibirá una respuesta clara de la Unión Europea. Ahora es la propia Europa la que alaba y promociona el velo, en casa, en un vídeo institucional.

Después de todo, esta no es la primera vez que Europa celebra el velo como símbolo de inclusión y diversidad. El año pasado, el Consejo de Europa consideró oportuno lanzar una campaña mediática a favor de la libertad de llevar el velo, con el objetivo de “ Lucha contra el discurso de odio contra los musulmanes “con resaltado” La belleza de la diversidad Y recibió críticas inmediatas, especialmente de Francia, el Consejo de Europa decidió eliminar el video, y ahora el tema ha vuelto al tema con el video dedicado a los jóvenes.

discusión

Este episodio todavía presenta al eurodiputado conservador François-Xavier Bellamy Como se sugirió, el pasado 6 de octubre, Modificar el objetivo de prohibición Las instituciones europeas financian campañas que pueden “ Promoción del hiyab “Haz que la publicidad sea mucho más”. no justificado “, según el diputado,” En un momento en que tantas mujeres en Irán y en todo el mundo están arriesgando sus vidas, están siendo asesinadas porque resisten la opresión que se les impone. Luego agregó: El mensaje de Europa no puede ser decirles, sean felices, acepten el velo Sin embargo, la izquierda y los verdes bloquearon la votación de la enmienda de Bellamy. cómplices del islamismo El diputado ultraderechista fue imputado.

Sardinas al ataque

liga eurodiputada, Silvia SardoniAtaca la iniciativa de la Unión Europea. en IránComo se señala en una nota, “ Mujeres protestan para exigir libertad y oponerse a la imposición del velo islámico. En Europa se sigue promoviendo el velo como símbolo de libertad y diversidad. Increíble pero cierto! Para marcar el final del Año Europeo de la Juventud, el Comité Económico y Social Europeo ha publicado un vídeo para expresar su agradecimiento. En el vídeo, chicas islámicas con velo aparecen 6 veces para dar testimonio de la importancia de la diversidad en la juventud europea. Un completo disparate ideológico, dado que la Unión Europea expresa claramente solo con palabras su cercanía a las mujeres iraníes que protestan contra el velo como herramienta de opresión. “.