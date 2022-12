El Título 42 de EE. UU. Requería que Trump fuera confirmado por la Corte Suprema

Sigue también a Tag24 en las redes sociales







Título 42 Estados Unidos: La Corte Suprema de EE. UU. -con mayoría conservadora- ha decidido implementar una medida solicitada por el expresidente Trump para frenar la inmigración durante la pandemia de Covid-19, que permite al gobierno deportar personas sin posibilidad de apelación o solicitud de asilo. Personas que cruzan la frontera hacia México ilegalmente.

Título 42 confirmado en la práctica por la Corte Suprema de EE. UU.: lo que proporciona

Las restricciones introducidas por Donald Trump durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 para impedir que los migrantes crucen la frontera con México finalmente están vigentes.. La Corte Suprema de los EE. UU., con una mayoría conservadora, decidió por una votación de cinco a nueve que los estados republicanos de la nación, incluidos Texas y Arizona, aceptaron la solicitud de continuar con el Título 42. Para los fiscales, la fecha límite para la acción del Grand Old Party, programada para hoy, 28 de diciembre, en realidad habría desencadenado una ola de recién llegados, ejerciendo más presión en la frontera, informa el New York Times.

Tres jueces liberales aún tienen que anular la prohibición de la inmigración, pero entre los cuatro votos en contra de la elección “inteligente” de Trump, Neil Gorsuch., según el cual “la crisis fronteriza actual no es una crisis de Covid” y “los tribunales no deberían preocuparse por perpetuar órdenes ejecutivas diseñadas para una emergencia porque los funcionarios electos no han podido abordar otra emergencia”. “Somos un tribunal -habría declarado el hombre citado por el Washington Post-, no políticos de última instancia”.

Al conceder la solicitud de los republicanos, la Corte Suprema prometió escuchar los argumentos sobre la medida en febrero o marzo y decidir si los estados deben intervenir. Sin embargo, esto significa que la medida permanecerá vigente durante varios meses, al menos hasta que se tome una decisión final.. La reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar. Para abordar los temas migratorios, la vocera Karine Jean-Pierre reiteró que “es imperativo que el Congreso apruebe una reforma amplia como la propuesta por el presidente Biden”. Si bien el Título 42 es una medida de salud, muchos lo ven como una herramienta central para controlar la inmigración y enfrentar la crisis actual en la frontera, donde llegan miles de inmigrantes todos los días.

A pesar de la conciencia de la posibilidad de un aumento en el número de cruces ilegales, la actual administración ha llamado a rechazar los llamados para mantener las restricciones, diciendo que “no puede ser una solución al problema de inmigración que todos tomamos”. está más allá de la justificación de la salud”.. Ahora, como reiteró Jean-Pierre, la Casa Blanca respetará la decisión de los jueces, pero al mismo tiempo se preparará “para gestionar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando se derogue el Título 42”. Desde el inicio de su aplicación en 2020, la medida ha permitido a las autoridades estadounidenses sacar del país a millones de inmigrantes, unos 2,5, según estimaciones, justificando su expulsión por motivos de salud pública.

Es una máscara que expone a los migrantes a muchos peligros. “La gente sigue esperando sus solicitudes de asilo en campamentos improvisados ​​o no tiene un camino claro. Muchos de nuestros pacientes nos dicen que temen por sus vidas en su propio país y hacen este peligroso viaje. Para ellos, regresar no es una opción”, dijo Rodd Gerstenhaber, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en México, Honduras y Guatemala. “La ética de la migración y el Título 42 -añadió Avril Benoit, directora general de MSF en Estados Unidos- son políticas racistas diseñadas para causar sufrimiento a los solicitantes de asilo en Estados Unidos y disuadir a otros de buscar protección en este país”. Su esperanza es que la administración Biden pueda cumplir sus promesas al comenzar a trabajar urgentemente en la creación de un sistema de refugio humano.