El terrorismo es un “tremendo riesgo de ataques”. Europa tiene mucho miedo

Del miedo lejano a la realidad de los hechos. “Existe un alto riesgo de que aumente la amenaza terrorista en la Unión Europea debido a la situación en Oriente Medio”. Ayer, la comisaria sueca de Asuntos Interiores, Ylva Johansson, habló ante un grupo de periódicos europeos y evaluó la situación de la seguridad interna desde el estallido del conflicto entre Hamás e Israel, “dándose cuenta” de que “la responsabilidad recae en Israel”. Los Estados miembros llevan a cabo este tipo de evaluación de riesgos y les corresponde a ellos decidir si creen que el nivel de amenaza es mayor o no”. Johansson señaló que desde marzo se ha establecido un nuevo sistema de información de Schengen que estipula “el intercambio de todos informes relacionados con el terrorismo.” Con Europol.

Sin embargo, sobre la posibilidad de que lleguen terroristas con inmigrantes ilegales, el Comisario advirtió: “Naturalmente, los terroristas podrían llegar cubiertos por el flujo de inmigrantes, pero en mi opinión el mayor peligro es que la gente que ya está aquí, los extremistas, puedan cometer atentados . De momento no vemos grandes flujos migratorios debido a la situación en Oriente Medio, pero pueden ocurrir. Por eso es tan importante la nueva propuesta de control en la nueva Carta de Migración. Lleve a cabo un control de seguridad para todas las personas que entren directamente a la UE. Otro riesgo específico, concluye Johansson, es la radicalización de quienes ya están aquí, especialmente si las personas viven ilegalmente y no forman parte de la sociedad, como el terrorista que cometió el atentado en Bruselas, que no fue nada regular.