El telescopio Hubble capta cambios en Júpiter y Urano

(CNN) El clima está cambiando lentamente en Júpiter y Urano, según el meteorólogo interplanetario de nuestra galaxia.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA capturó imágenes de los exoplanetas vecinos de la Tierra desde 2014 hasta 2022, documentando los cambios en el clima y las estaciones de los planetas a lo largo del tiempo.

con Júpiter Está a unos 779 millones de kilómetros (484 millones de millas) de nuestro Sol. Urano A una distancia de aproximadamente 1.800 millones de millas (3.000 millones de kilómetros), cada uno tarda más en orbitar alrededor del sol, lo que significa que las estaciones son más lentas. Pero los gigantes gaseosos aún enfrentan condiciones climáticas adversas. Esto es especialmente cierto en el caso de Urano, con su eje extrañamente inclinado que hace que un hemisferio esté completamente desprovisto de luz solar durante 42 años seguidos.

En la imagen del Hubble de noviembre de 2022 de Urano, el polo norte del planeta contiene un gran círculo blanquecino, causado por una espesa neblina fotoquímica similar al smog de las ciudades, junto con varias tormentas cerca del borde del círculo, según la NASA.

En una de las primeras imágenes del Programa Legado de la Atmósfera de Exoplanetas del Telescopio Espacial Hubble, u OPAL, el casquete polar norte de Urano parece mucho más brillante en comparación con su apariencia en la imagen de noviembre de 2014. Un equipo de investigación de la NASA está rastreando el tamaño y el brillo de la casquete polar norte e informa que la neblina parece más brillante cada general.

“Mi opinión sobre los planetas cuando era niña siempre fue que eran muy estáticos. Tenías una imagen de libro de texto; no los veías cambiar. Y, por supuesto, eso no es cierto. Estas son atmósferas gigantes, mmm”, dijo la Dra. Amy. Simon, científico jefe de investigación atmosférica planetaria en la Universidad de Michigan, NASA, quien participó en estas observaciones del Hubble: Reproduciendo el cambio todo el tiempo.

“Para que entendamos los procesos que ocurren, solo necesitamos más cobertura temporal. Un año en Júpiter toma 12 años en la Tierra, y solo empeora a partir de ahí. Estamos tratando de construir esta base de datos para que podamos entender los procesos que ocurren”. en estas atmósferas.”

Observando los cambios de clima

El objetivo del Proyecto Opal es obtener observaciones de exoplanetas para ayudar a los científicos a comprenderlos mejor. Dinámica atmosférica y evolución. Desde que siguieron el casquete polar de Urano y cómo cambia con las estaciones, los científicos descubrieron que ninguno de los polos era brillante durante el equinoccio económico del planeta en 2007, cuando estaba completamente iluminado por el Sol.

En imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble (izquierda) en 2014 y 2022, es evidente el tamaño y el brillo crecientes del casquete polar norte de Urano. Una neblina brillante cubre la tapa en la imagen posterior.

En 2028, cuando se acerque el solsticio de verano del norte, los científicos de la NASA esperan que el casquete se vuelva más brillante, y el Hubble brindará una vista clara porque el polo norte de Urano apuntará directamente hacia la Tierra.

Si estás pensando en volver Imágenes originales de Voyager de Urano, era solo una bola azul pálido que no contenía nada. “No viste nubes, no viste niebla, no viste nada… Entonces había un casquete polar, pero no pudimos verlo”, dijo Simon. Lo que hemos estado observando a lo largo del tiempo (usando Hubble), es esta acumulación de esta neblina en lo alto de la atmósfera, y el propósito exacto o el mecanismo exacto detrás de esto, no lo sabemos, esa es una de las cosas que estamos estudiando. “

Gran sistema de tormentas Red Spot

En esta imagen de enero de Júpiter, la Gran Mancha Roja del planeta está en el punto de mira. El lugar, que en realidad es una tormenta gigante de siglos de antigüedad, sobresale junto a una de las lunas de Júpiter, llamada Ganímedes. Es la luna más grande del sistema solar y ligeramente más grande que el planeta Mercurio.

Esta imagen del Hubble muestra que la Gran Mancha Roja es lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra, según la NASA.

Si bien el remolino es poderoso, los científicos han observado que el lugar se encoge a lo largo de los años e informan que tenía su tamaño más pequeño, según registros que incluyen datos que se remontan a 150 años.

La actividad de tormentas de Júpiter aumentó

En el lanzamiento del Hubble en 1990, no se observaron huracanes ni tormentas eléctricas en Júpiter. Pero en la última década, las tormentas han aumentado, con una serie de tormentas que aparecen en ambas imágenes durante noviembre de 2022 y enero de 2023. Si las tormentas se acercan lo suficiente, pueden fusionarse para formar una supertormenta aún más grande. del tamaño de la Gran Mancha Roja, según la NASA.

“Estamos bastante acostumbrados a ver muchos grandes cambios en Júpiter. Vemos nubes que cambian de color, vemos venir tormentas, hemos estado observando la Gran Mancha Roja. Me gustaría ver una gran tormenta en Urano”. , porque ese es uno de los pocos lugares que no solemos ver Eso es mucho “, dijo Simon. “Si vemos que se desarrolla una gran tormenta en Urano (usando Hubble), estaría muy emocionado”.

Usando Hubble, los científicos pueden monitorear las atmósferas en constante cambio de estos exoplanetas. Según una declaración de la NASA, “la nitidez y la sensibilidad del Hubble mantienen un ojo imperturbable en un caleidoscopio de actividad compleja a lo largo del tiempo”.