El té verde no es más que una bebida saludable e inofensiva: sus efectos son devastadores para el organismo, pero nadie dice eso Lo que necesitas saber

El té verde no es sólo una bebida saludable y completamente inofensiva. Los efectos en nuestro cuerpo que no deben subestimarse.

Durante todo el verano hemos sido acosados ​​por expertos con consejos de dos niveles. Dieta: El primero fue de Agregue más frutas y verduras frescas De la temporada mientras que la segunda de Mantente constantemente hidratado. Para ello sería genial beber dos litros de agua. cascada Al día, preferiblemente blandas y no congeladas.

Hay un consejo más, que de hecho todavía se está inventando, ya que el consejo que acabamos de mencionar es válido en todos los meses del año. Beber infusiones desintoxicantes y digestivas.O incluso alta durante el día. Por la noche, antes de acostarse, siempre es bueno tomar una taza. Té de hierbas relajante O manzanilla, tal vez sin azúcar.

Entonces aquí está nuestro amado. Té verde. Muchos sostienen que es el mejor. Matcha Que ahora encontramos a la venta en todas partes, incluso en nuestro país. Estas serán tazas para beber durante todo el día. 3 Y también sin azúcar. Obviamente si no estamos acostumbrados No uses azúcarEl cambio de este hábito debe ocurrir gradualmente.

Té verde, una bebida que no siempre es saludable

pero Incluso con el té verde nunca debemos excedernos. Es más, como dice el famoso, verdadero y vigente refrán popular, Mucha parálisis. Y cuando hablamos de DietaEs un tema que debería estar más cerca de nuestro corazón porque tiene algo que ver con eso. Nuestra saludTenemos que tener esto más en cuenta.

Y en esta dimensión significa que No debes exceder su consumo a diario. Sin embargo, recordemos también que aunque en principio Sus tres tazas diarias Son un verdadero placer para mantenerte despierto. Nuestro metabolismoSin embargo, antes de ir en esta dirección, le pedimos más información a nuestro médico. Además porque esta bebida también contiene algunos Los efectos secundarios no deben subestimarse.

Sus efectos secundarios

Recordemos que siempre estamos hablando de Tú. Por favor contenga Thane Si lo consumimos en exceso, especialmente después de las 17 horas o en todo caso cerca de las horas de descanso nocturno, podemos estar corriendo un riesgo. una noche sin dormir. Y tampoco es lo mejor para nuestra salud física y mental. Nuestro metabolismo.

Entonces, tal vez un consejo adicional sería elegir ese Descafeinado Que está disponible en muchos supermercados. Otro efecto secundario a considerar es que puede Nos proporciona una fuerte diuresis.. Así que, si ya estamos sufriendo de enfermedades del tracto urinario, no es buena idea excederse. su sabor.