En el tribunal de Rabat, los funcionarios no están preocupados por la alta tasa de desempleo, el daño que la pandemia ha causado al turismo o el repunte de la inflación tras el inicio de la invasión en Ucrania. Para el juicio visita el Rey Mohammed VI.

“Él no está interesado en el poder. Lo único que quiere es su vida”, dicen en el palacio. Además de fiestas, trajes de cachemira estilo francés a cuadros, su estilo de vida incluye salir con Abu Azaiter, de 32 años, un veterano de guerra de la prisión alemana y practicante de artes marciales mixtas. Abu y sus dos hermanos Osman y Omar -al igual que el portugués Cristiano Ronaldo- se convirtieron en una fuerza en la corte, al punto que, según algunos funcionarios, los cuestionó.económico, permitiéndose tratar a los dignatarios regionales como si fueran “choferes privados”. Y no solo. Desde que los conoció, el Rey ha estado más en el extranjero que en Marruecos. Y el año pasado estuvo ausente 200 días. No se sentía bien para asistir al funeral de la Reina en Londres, la cumbre de la Liga Árabe en Argelia o los partidos de la Copa Mundial de Marruecos.Cuando el presidente del Gobierno español llegó a Rabat a principios de este año después de una crisis diplomática por el Sáhara Occidental, estaba en otro lugar.